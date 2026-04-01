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開普敦幫派衝突11天83死 800名士兵將部署當地

中央社／ 約翰尼斯堡31日專電

南非觀光勝地開普敦近日因黑幫衝突，11天內已造成83人死亡。幫派監測報告指出，各派系間因成員叛逃至敵對陣營、地盤勢力重組，導致紛爭不斷，暴力事件愈演愈烈。政府本週將派800名士兵至衝突嚴重地區部署，協助警方維持當地治安。

據「新聞24」（News24）25日報導，開普敦東南部開普平原（Cape Flats）地區，3月下旬僅11日內，便有83人被殺身亡。該地區長年由黑幫把持，近日幫派暴力衝突升溫，導致治安每況愈下，人心惶惶。

News24於31日報導，幫派監測報告指出，該地區日益頻繁的黑幫衝突，起因於成員叛逃加入敵對陣營。各幫派以毒品、槍枝、金錢等引誘敵營成員叛逃，以壯大自己的勢力與地盤。新成員剛加入時，還須在身上刺青以示忠誠，更易導致各方敵對，演變成暴力事件。

「開普平原安全論壇」（Cape Flats Safety Forum）主席艾薩克斯（Thomas Isaacs）告訴News24，幫派角力造成社區不平靜，「親兄弟間甚至會因為哥哥加入這個幫派、弟弟加入另一個幫派，而互相殘殺。」

艾薩克斯指出，民眾為了安全甚至躲在家不出門。「天一黑就要立刻回家。但你根本不知道什麼時候會發生槍戰。他們甚至無良到會在小孩上學時開槍，大家都不敢讓小孩去上學，也不知道走路去買東西安不安全。」

依據總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）指示，本週將有800名士兵進駐開普敦幫派衝突嚴重地區，協助警方進行巡邏、突擊、搜查等工作，維護當地治安。

南非總統拉瑪佛沙於2月在國會演說時表示，政府將動員軍隊打擊組織犯罪，派士兵部署在東開普省（Eastern Cape）、自由省（Free State）、豪登省（Gauteng）、西北省（North West）和西開普省（Western Cape，開普敦所在處）等5個省分。

南非 觀光

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