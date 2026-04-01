克里米亞上空突失聯！俄軍運輸機撞山墜毀29死 初判未遭烏軍擊落

曾被視為顛覆農業的「垂直農場」（vertical farms）不到10年接連倒閉、數十億美元資金蒸發。這場結合ESG與科技敘事的產業實驗正快速退潮。問題不在技術，而在成本、利率與市場結構的現實壓力。當資金環境改變，「未來農業」撐不住，背後其實揭示一個更大的問題：資本如何高估趨勢、低估產業本質。

2026-04-01 08:00