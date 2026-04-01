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克里米亞上空突失聯！俄軍運輸機撞山墜毀29死 初判未遭烏軍擊落

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯一架An-26軍用運輸機停在車里雅賓斯克州沙戈爾機場的未鋪設跑道上。路透
俄羅斯一架An-26軍用運輸機停在車里雅賓斯克州沙戈爾機場的未鋪設跑道上。路透

俄羅斯國防部表示，一架An-26軍用運輸機31日晚間在克里米亞墜毀。包含6名機組員與23名乘客在內，機上29人全數罹難。

俄羅斯官媒RT報導，俄羅斯國防部指出，這架An-26運輸機於當地時間約下午6時，在黑海戰略要地克里米亞半島上空執行「例行飛行」時失去聯繫；且「沒有發現飛機遭受外部影響的跡象」，意味該機並非遭烏克蘭擊落。

塔斯社與衛星通訊社引述消息人士表示，飛機是撞上山崖後墜毀；俄新社則報導，初步資料顯示該機可能出現技術問題。

An-26是一款雙發渦輪螺旋槳運輸機，最多可搭載40名士兵，設計用途包括空降部隊投送與傷患撤離。

戰略 烏克蘭 國防部 俄羅斯 墜機

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