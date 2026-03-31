美國不再「戀戰」？ 美貿易代表：川習會籌備順利

美國貿易代表葛里爾3月31日受訪時表示，美國總統川普與中國國家主席習近平會晤的籌備工作進展順利，淡化兩國領導人會晤進一步推遲的可能性。

他對彭博電視節目Bloomberg Surveillance說，「會議會延後嗎？我在內部沒有聽到這種說法，也沒有從我的中方對口官員那裡聽到」。

白宮上周宣布，川普與習近平將於5月14至15日在北京舉行會晤，時間比原定的3月稍晚延後，主要是因為川普須留在華盛頓，專心處理中東戰爭事務。

但川習會延後令金融市場不安。中美兩國剛經歷貿易休戰，但在台灣等問題上仍有歧見，加上中國是伊朗石油的主要進口國之一。

葛里爾還說，「中方希望穩定；我們希望穩定。實際上，我認為未來對中國的議程是積極的」，「未來一年與中國的關係將保持穩定。」