戰事難收場 川普似已「沒牌」

美國總統川普經常嘲諷烏克蘭，表示烏克蘭對上俄羅斯「手中沒有牌」。但川普如今深陷伊朗戰爭泥淖，無法剷除伊朗反擊能力，想要談判遭對方拒絕，伊朗封鎖荷莫茲海峽更讓美國束手無策，川普三月卅一日甚至發文要各國自己設法打通海峽，他手上還有什麼牌可打正面臨愈來愈多質疑。

ＣＮＮ指出，美國軍事與經濟實力占壓倒性優勢，加上以色列的軍力與情報體系，這場戰爭看起來對伊朗並不公平。然而，伊朗利用無人機等不對稱戰力加上封鎖荷莫茲海峽的有限優勢，打擊美國痛點，不僅成功撐過戰局，還逐步掌握戰略主動權。

開戰一個月後，美伊戰爭已演變為一場「籌碼對決」。川普或許握有更強大的力量，但要取得明確勝利，可能必須承受他不願面對的政治與經濟代價。伊朗雖無法擊敗美國與以色列，卻透過封鎖荷莫茲海峽這一關鍵能源輸出瓶頸，打出最後王牌，不僅將全球經濟當成人質，也持續讓美國付出更高政治成本。

對川普而言，一個難以接受的現實是，美國確實擁有打通海峽的軍事能力，但一旦伊朗成功攻擊甚至擊沉美國軍艦，反而可能贏得宣傳上的勝利。此外，川普若出動地面部隊攻占伊朗石油樞紐哈格島或奪取核原料，將提高美軍傷亡風險，削弱他已低迷的政治支持。

美軍若奪取哈格島或許能重創伊朗經濟，但無法迫使伊朗屈服，反而可能引發更強烈反擊，讓伊朗更沒有動機放鬆對荷莫茲海峽的控制。

開戰以來，川普至少十幾次宣稱美國已戰勝，伊朗卻仍在反擊。川普表示正和伊朗國會議長卡利巴夫談判，宣稱伊朗「乞求」達成協議，遭對方公開反駁甚至以同樣口氣嘲弄。川普不只一次發出通牒表示要打擊伊朗電廠等能源設施，卻又臨陣退縮，原因之一可能是擔心伊朗報復攻擊波灣各國能源設施。

華府仍握有一張尚未打出的牌，也就是解除對伊朗石油出口及多個經濟部門的制裁。除此之外，白宮幾乎未提出能吸引伊朗談判的外交誘因。

美國與以色列或許已摧毀伊朗大部分無人機與飛彈，但伊朗只需向荷莫茲海峽或波灣城市發射少量飛彈，便足以造成不成比例的經濟損失。戰爭拖得越久川普的成本越高，開戰前他並未徵詢盟邦意見，現在卻痛罵英國、法國不肯幫忙，要各國「自己去荷莫茲海峽拿石油」，解決他搞出來的爛攤子。川普似已無牌可打，開始耍賴。