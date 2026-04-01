威懾共軍 日兩地首度部署長程飛彈

日本陸上自衛隊三月卅一日配備能打擊敵方據點的長程飛彈，是自衛隊首度具備攻擊敵方基地能力。日本媒體說，考量擴大軍備的中國，海上自衛隊與航空自衛隊也將陸續配備這類飛彈。

朝日新聞等日媒報導，日方若判斷對方已著手攻擊，這種長程飛彈能打擊對方領域內的飛彈據點，這也代表過去「專守防衛」的日本安保政策出現重大轉變。

日本二○二二年底在時任首相岸田文雄執政期間，修訂安全保障相關三文件，明確記載將擁有從敵方射程外展開攻擊的長程「距外飛彈」。日本防衛省比原定計畫提早部署這種飛彈，將替陸海空自衛隊依序配備八種「距外飛彈」。

陸上自衛隊卅一日在熊本市基地配備射程達一千公里、涵蓋北韓與中國沿岸及台灣周邊海域的「12式陸基反艦飛彈增程改良型」。靜岡縣富士基地則配備射程數百公里、能以不規則軌道飛行的「島嶼防衛用高速滑空彈」（ＨＶＧＰ）。這兩種飛彈均為日本國產，能根據實際狀況立刻移到基地以外發射。

陸上自衛隊把「12式陸基反艦飛彈增程改良型」與「島嶼防衛用高速滑空彈」分別命名為「25式陸基反艦飛彈」與「25式高速滑空彈」。

這是日本政府首度替自衛隊配備國產「距外飛彈」，代表日本已邁入「保有反擊能力」階段。

日本防衛大臣小泉進次郎在內閣會議後表示，「這是我國加強嚇阻力與因應能力極為重要的措施」。

宮崎市蝦野基地與北海道上富良野基地之後也將配備這種飛彈，而ＨＶＧＰ經過改良後射程將增加到二千公里。

海上自衛隊與航空自衛隊也計畫在護衛艦與戰鬥機配備長程飛彈。海上自衛隊廿七日已宣布，其神盾艦「鳥海號」已能發射美製戰斧巡弋飛彈，日本八艘神盾艦將配備射程達一千六百公里的戰斧飛彈。

航空自衛隊也在三月開始取得射程五百公里的挪威製巡弋飛彈ＪＳＭ，預計由Ｆ–35Ａ戰機配備。

日本經濟新聞報導，要運用這種「反擊能力」，有賴與美國合作，包括偵測敵方基地、追蹤海上移動艦艇，都需要美軍提供的情報。