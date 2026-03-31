聽新聞
0:00 / 0:00
泰國發布「跨性別福祉憲章」 推動性平與權益保障
泰國政府與民間團體今天一同舉行「跨性別福祉憲章」發布儀式，憲章旨在保護跨性別者，並推動其基本權利與福祉獲得制度保障。泰國國家衛生委員會官員致詞時表示，將持續支持跨性別社群，並確保憲章得以落實及發揮成效。
泰國國家衛生委員會、泰國跨性別福祉政策委員會及多個民間團體今天在曼谷出席「跨性別福祉憲章」啟動儀式。泰國跨性別福祉政策委員會發布聲明表示，該憲章是一項公共政策的框架，為的是創造一個尊重人類尊嚴及性別多樣性的社會，讓泰國跨性別人士得以安全地生活，並與社會其他人一樣，平等享有基本權利。
泰國跨性別福祉政策委員會主席納查萊（NachaleBoonyapisomparn）指出，雖然泰國對跨性別和性別多元持開放態度，但許多跨性別人士在日常生活中仍面臨各種歧視，如無法使用與其性別認同相符的稱呼或頭銜、無法獲得必要的醫療服務、遭制度性歧視，以及在現實與網路空間中遭遇性別暴力。
她補充說，該憲章是跨性別者倡議人士與政府部門合作完成，同時讓跨性別人士直接參與制定過程。根據聲明，這項憲章內容涵蓋法律性別承認、醫療與教育平權、社會福利及就業保障等。
泰國國家衛生委員會副秘書長阿皮查特（ApichartRodsom）致詞時表示，委員會將持續支持泰國的跨性別社群，並確保憲章得以落實及發揮成效。
他說：「我們相信，為所有人創造平等的社會不僅是某個人的責任，更是整個社會的責任。我們承諾與跨性別人士站在一起，共同創造一個包容且安全的社會。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。