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泰國發布「跨性別福祉憲章」 推動性平與權益保障

中央社／ 曼谷31日專電
泰國國家衛生委員會、泰國跨性別福祉政策委員會及多個民間團體31日在曼谷出席「跨性別福祉憲章」啟動儀式，推動基本權利與福祉獲得制度保障。圖／泰國跨性別福祉政策委員會提供（中央社）
泰國國家衛生委員會、泰國跨性別福祉政策委員會及多個民間團體31日在曼谷出席「跨性別福祉憲章」啟動儀式，推動基本權利與福祉獲得制度保障。圖／泰國跨性別福祉政策委員會提供（中央社）

泰國政府與民間團體今天一同舉行「跨性別福祉憲章」發布儀式，憲章旨在保護跨性別者，並推動其基本權利與福祉獲得制度保障。泰國國家衛生委員會官員致詞時表示，將持續支持跨性別社群，並確保憲章得以落實及發揮成效。

泰國國家衛生委員會、泰國跨性別福祉政策委員會及多個民間團體今天在曼谷出席「跨性別福祉憲章」啟動儀式。泰國跨性別福祉政策委員會發布聲明表示，該憲章是一項公共政策的框架，為的是創造一個尊重人類尊嚴及性別多樣性的社會，讓泰國跨性別人士得以安全地生活，並與社會其他人一樣，平等享有基本權利。

泰國跨性別福祉政策委員會主席納查萊（NachaleBoonyapisomparn）指出，雖然泰國對跨性別和性別多元持開放態度，但許多跨性別人士在日常生活中仍面臨各種歧視，如無法使用與其性別認同相符的稱呼或頭銜、無法獲得必要的醫療服務、遭制度性歧視，以及在現實與網路空間中遭遇性別暴力。

她補充說，該憲章是跨性別者倡議人士與政府部門合作完成，同時讓跨性別人士直接參與制定過程。根據聲明，這項憲章內容涵蓋法律性別承認、醫療與教育平權、社會福利及就業保障等。

泰國國家衛生委員會副秘書長阿皮查特（ApichartRodsom）致詞時表示，委員會將持續支持泰國的跨性別社群，並確保憲章得以落實及發揮成效。

他說：「我們相信，為所有人創造平等的社會不僅是某個人的責任，更是整個社會的責任。我們承諾與跨性別人士站在一起，共同創造一個包容且安全的社會。」

泰國 曼谷 跨性別

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