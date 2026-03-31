瑞典加碼太空領域預算 增軍事優勢與盟國共同防禦

瑞典政府將增列4億瑞典克朗（約新台幣13.4億元）預算投入太空領域，希望能增強本土發射衛星的能力，發揮瑞典太空國家的優勢，並藉此增強與盟國整體的軍事防禦力。

瑞典國防部長約松（Pål Jonson）聯合外交部、中高等教育暨研究部與公共行政部共同召開記者會，宣布將增加4億瑞典克朗預算投入太空研究領域，其中1400萬克朗（約新台幣4700萬元）將投入瑞典太空總署。

瑞典中高等教育暨研究部長埃德霍爾姆（Lotta Edholm）表示，過去太空領域只有極少數能夠參與，但現今科技急速發展，情形已經有所不同，包括商業行為也能參與，因此需要投注更多資源讓瑞典太空總署升級為更適切的主管機關，這也是瑞典訂立新的太空相關法律前必要採取的第一個措施。

根據規劃，其餘3億8600萬瑞典克朗（約新台幣13億元）將會投注在瑞典太空公司（SSC Space）位於瑞典北極圈內城市基魯納（Kiruna）的艾斯蘭吉太空中心（Esrange Space Center），加強瑞典發射衛星的能力，讓瑞典晉身世界少數有本國發射能力優勢的國家。

約松表示，加強瑞典的軍事與民間衛星發射能力將會增強瑞典的優勢。若納入太空領域，瑞典的防衛能力會大幅增強，附加好處是也會提升瑞典與盟國的共同防禦力。

這筆預算會投入補足關鍵設備、加強艾斯蘭吉太空中心在瑞典國內與歐洲的戰略價值。

瑞典太空公司執行長桑德（Charlotta Sund）表示，這對瑞典與歐洲太空能力的發展來說是重要的一步。在艾斯蘭吉建造國家衛星發射的能力，等於是增強瑞典與歐洲進入太空的管道，這包括了瑞典國防以及商業的使用，也增強了瑞典與歐洲在日漸重要的太空領域的韌性與戰略自主性。

瑞典太空公司的新聞稿中寫道，政府的這項決定顯示太空領域日增的重要性，以及對於瑞典太空公司有能力做到這個國家關鍵計畫的高度信心。

瑞典公共行政部長史洛特納（Erik Slottner）表示，太空對於國家安全、國際合作與瑞典科技公司的發展來說都很重要，艾斯蘭吉太空中心是整個歐陸上在歐盟境內唯一的太空發射基地，因此加強瑞典的太空能力更加重要。

約松表示，瑞典在北歐與北極地區有極大的太空潛力。在烏克蘭戰爭中可看見太空在軍事戰略領域有越來越重要的趨勢，有衛星通訊與目標瞄準等能力在現代戰爭中是重要關鍵。