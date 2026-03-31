失業率持續走高…芬蘭政府緊縮移民措施 赫爾辛基官員憂自傷經濟

芬蘭失業率持續走高，政府以此為由緊縮移民相關措施，赫爾辛基市一位移民事務官員對中央社表示，若要提高就業率，結論應該是增加移民輔導預算，而非反其道而行，並強調移民對芬蘭經濟重要性是不爭的事實。

芬蘭失業率自2025年以來持續走高，經濟發展疲軟，政府一邊要求提高就業率，一邊削減移民輔導預算，2025年工作型移民申請量較前一年減少逾兩成。

赫爾辛基市移民事務處長蓋森（Glenn Gassen）接受中央社專訪時指出，移民輔導服務不只改善移民本身的就業與收入，效益還會延伸到他們的下一代，「對政府來說，這是回收很快的好投資，長期影響更是顯著」。他直言，若要提高就業率，結論應該是增加移民輔導預算，而非反其道而行。

蓋森說明，移民不只是勞動力，而是來芬蘭生活的人，如何融合與怎麼融合對整個社會都重要。赫爾辛基的安家服務包括就業與勞動法規說明，讓移民了解工會制度、避免遭受剝削，「從遙遠的地方來本來就是人生大事，我們想讓移民安頓下來的過程，盡可能一站到位」。

芬蘭右派政府2023年上台後，多次收緊移民與庇護政策，包括將取得公民資格所需的居住年限從5年延長至8年、削減地方政府的移民輔導補助。

但另一方面，在赫爾辛基市議會卻是完全不同的景況，市議會有85位代表，以壓倒性多數的81席共同背書城市歡迎移民的政策，白紙黑字寫明這座城市張臂歡迎所有背景的人。

蓋森表示，儘管市議會每4年改選，政策方向從未動搖，「這與中央政府截然不同」。

他觀察，全國層級的政治文化傾向左右搖擺，執政黨4年一換，政策隨之翻盤；赫爾辛基則長期尋求共識，政策因此得以延續。蓋森話鋒一轉，向有意赴芬蘭發展的亞洲人才喊話：「歡迎來到快樂的赫爾辛基。」

赫爾辛基設立「國際之家」（International House Helsinki），將12個機構整合在同一屋簷下，從移民抵達前就開始提供服務，包含居留登記、芬蘭語課程，甚至協助新住民建立社交圈。6年前更進一步推出眷屬計畫，主動協助隨行配偶融入職場與社群。

蓋森向中央社記者強調，把國際人才視為家庭單位而非個人，是留住人才的關鍵，「配偶若無法安頓，全家就會離開」。他說，配偶往往擁有高學歷與豐富經歷，是赫爾辛基不能忽視的人才庫。

蓋森16年前從德國移居芬蘭，在移民輔導課程中起步，後於阿爾托大學（Aalto University）取得企管碩士，如今統籌全市移民政策大小事。他說，移民對芬蘭經濟的重要性已是不爭的事實：千禧年以來，芬蘭勞動人口的成長幾乎完全來自移民，「沒有移民，這個國家的經濟早就萎縮了」。

芬蘭經濟研究院（Etla）本月發布報告指出，芬蘭每年需要約4萬4千名淨移民，否則工作年齡人口將加速老化，福利國家體制難以為繼。