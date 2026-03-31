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1990年代解密文件曝！北韓曾揚言「對台建交」 報復北京、首爾關係升溫

中央社／ 首爾31日綜合外電報導
今天公布的解密文件內容顯示，1990年代中期南韓與中國關係日益增長，北韓對此作出強烈反應，甚至向北京威脅要與台灣建立外交關係作為報復。示意圖／ingimage
今天公布的解密文件內容顯示，1990年代中期南韓與中國關係日益增長，北韓對此作出強烈反應，甚至向北京威脅要與台灣建立外交關係作為報復。示意圖／ingimage

今天公布的解密文件內容顯示，1990年代中期南韓與中國關係日益增長，北韓對此作出強烈反應，甚至向北京威脅要與台灣建立外交關係作為報復。

韓聯社報導，北京與首爾在後冷戰時期背景下建立外交關係的3年後，中國安排時任領導人江澤民於1995年11月訪問首爾，激怒作為其傳統盟友的平壤。

南韓外交部公布的1995年外交文件揭露，北韓曾在當年6月舉行的國家智庫專家會議中，就中國與南韓關係日益密切予以痛斥。

根據檔案內容，中方就北韓當時對台灣的態度表達疑慮，北韓專家則強硬反問：「既然中國和南韓正在進行高層交流，為什麼北韓不應該對台灣發展關係？」

北韓專家當時進一步警告，若江澤民一如外界推測於當年11月訪問南韓，北韓「將不得不在對台灣的關係上採取某些措施」，甚至可能「被迫考慮建立正式外交關係」。

時任中國外交部副部長唐家璇於當年6月訪問平壤時，北韓對於首爾與北京關係的進展表達不滿，尤其在軍事交流方面。

在江澤民訪問南韓前夕，中國原本考慮將行程安排在日本大阪亞太經濟合作會議（APEC）之後，以避免激怒北韓。

首爾最終說服北京，無論於APEC之前或之後到訪，北韓不會改變反對立場。江澤民於是在當年APEC會議前的11月13日至17日訪問南韓。

文件內容同時讓人得以一窺中國在安排江澤民訪問首爾同時，如何致力安撫其盟友北韓。

在高峰會的籌備會議中，北京要求在以雙邊關係為主題的演說中刻意淡化措辭，避免提出可能令北韓不滿的說辭。

江澤民則在峰會中強調「平衡外交」，表示南韓和北韓都是中國的友邦，北京不尋求偏向任何一方。

APEC 首爾 北京

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