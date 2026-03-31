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歐盟外長會議基輔登場 發布聯合聲明重申援烏與追究俄國責任

中央社／ 布魯塞爾31日專電
歐盟成員國外長今天在基輔舉行非正式會議並發布聯合聲明，重申對烏克蘭的支持，以及追究俄羅斯違反國際法的行為且須承擔全部責任。圖為歐盟旗幟。(路透資料照)
歐盟成員國外長今天在基輔舉行非正式會議並發布聯合聲明，重申對烏克蘭的支持，以及追究俄羅斯違反國際法的行為且須承擔全部責任。圖為歐盟旗幟。(路透資料照)

歐盟成員國外長今天在基輔舉行非正式會議並發布聯合聲明，重申對烏克蘭的支持，以及追究俄羅斯違反國際法的行為且須承擔全部責任。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天與歐盟成員國外長前往烏克蘭訪問，悼念布查（Bucha）屠殺事件中的罹難者，同時舉行歐盟外長非正式會議。

根據歐盟對外事務部（EEAS）發布，歐盟成員國外長在會後聯合發表聲明，向布查以及烏克蘭各地的屠殺受害者致哀，重申支持烏克蘭並且追究俄羅斯的戰爭責任。

聲明指出，烏克蘭平民遭受大規模殺戮、酷刑、性暴力、強制遣送，以及其他嚴重違反國際人道法與人權法的行為。根據蒐集的證據，更加凸顯確保全面且完整追究責任的必要性。俄羅斯必須為其違反國際法的行為，包含違反聯合國憲章相關規範，承擔全部責任。

聲明提到，對於啟動「烏克蘭侵略罪特別法庭」以及成立「烏克蘭國際索賠委員會」表達歡迎，同時支持國際刑事法院（ICC）調查烏克蘭局勢。

歐盟成員國外長透過聲明強調，追究責任是實現全面、公正、永久和平以及維護國際法不可或缺的要素。同時表達對烏克蘭在其國際公認邊界內的獨立、主權與領土完整的堅定支持。

卡拉斯在接受媒體訪問時表示，在支持烏克蘭使其擁有抵抗能力的同時，也對俄羅斯持續施加壓力，因為這場衝突中有一個侵略者和一個受害者，因此壓力應該施加在侵略者身上。必須增加壓力，好讓俄羅斯從「假裝談判」轉向「真正的談判」。

歐盟 俄羅斯 烏克蘭 基輔

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