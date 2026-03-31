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英王4月下旬赴美國是訪問 倫敦盼緩和與川普關係

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導
白金漢宮今天宣布，查爾斯三世與王后卡蜜拉將展開規劃已久的訪美行程，此行旨在紀念美國脫離英國統治獨立250週年，接著兩人將前往英國海外領地百慕達（Bermuda）訪問。法新社
白金漢宮今天宣布，查爾斯三世與王后卡蜜拉將展開規劃已久的訪美行程，此行旨在紀念美國脫離英國統治獨立250週年，接著兩人將前往英國海外領地百慕達（Bermuda）訪問。法新社

白金漢宮今天宣布，英國國王查爾斯三世4月下旬將前往美國進行國是訪問。這項行程備受矚目，英國政府希望能藉此修補與美國總統川普之間因伊朗戰爭受損的關係。

路透社報導，77歲的查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）將展開規劃已久的訪美行程，此行旨在紀念美國脫離英國統治獨立250週年，接著兩人將前往英國海外領地百慕達（Bermuda）訪問。

白金漢宮（Buckingham Palace）表示：「國王與王后陛下此行將慶祝英國與美國之間的歷史淵源及現代雙邊關係。」白金漢宮並補充，此行是依英國政府建議安排。

這將是已故英國女王、查爾斯三世的母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2007年第4次訪美以來，英國君主首次再度赴美進行國是訪問。

川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（KeirStarmer）的關係一度相當良好，但由於施凱爾不願涉入伊朗戰爭，且拒絕讓美國使用英軍基地對伊朗發動初步攻勢，雙方關係變得緊張。

儘管美軍後來獲准在執行施凱爾所謂「防禦性打擊」時使用英軍基地，川普仍一再批評施凱爾，稱他「不是邱吉爾（Winston Churchill）」且破壞兩國歷來緊密的同盟關係。

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