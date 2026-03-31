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馬克宏抵東京訪問 法業者盼日本解除鵝鴨肝進口限制

中央社／ 東京31日綜合外電報導
法國總統馬克宏（中）離開銀座元司展廳時向街上的人們揮手致意。法新社
法國總統馬克宏（中）離開銀座元司展廳時向街上的人們揮手致意。法新社

儘管受到禽流感疑慮與多國動保法規的影響，法國去年的鵝鴨肝產量再度攀升。法國總統馬克宏今天抵達東京訪問，法國業者寄望馬克宏能讓日本政府解除對鵝鴨肝的進口限制。

法新社報導，儘管德國、英國以及美國加州等地因殘酷灌食疑慮而禁止銷售鵝鴨肝，但這項料理在法國仍被視為國寶級珍饈。

根據法國鵝鴨肝跨業委員會（CIFOG）資料，2025年法國鵝肝產量約為1萬4500公噸，高於2024年的1萬4000公噸。相較之下，2022年受禽流感疫情與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，產量曾一度大幅下滑至僅8000公噸。

CIFOG指出，去年法國國內鵝鴨肝消費量成長了6.9%。目前約有12%的產量用於出口，主要銷往西班牙、比利時與瑞士。

CIFOG主席席瓦利（Fabien Chevalier）強調，重返日本市場至關重要。日本曾是法國鵝鴨肝最大的外銷市場，但在2023年因禽流感疫情停止進口。

他透露，業者已向馬克宏遞交備忘錄，以確保他在訪日期間「不會忘了我們」。

席瓦利強調：「日本是我們的主要出口市場，是我們絕對必須奪回的陣地。」

法國總統馬克宏今天抵達日本訪問。馬克宏搭乘的專機於當地時間下午5時30分前不久降落在風雨交加的東京。

根據行程安排，他預計於傍晚會見多位文化界人士，包括一名知名和服畫師。

馬克宏明天將與日本首相高市早苗舉行正式會談。外界預期，除了原定的產業技術合作外，兩人將針對衝擊全球能源供應與地緣政治的中東局勢交換意見。

法國總統府在行前表示，「中東危機將成為討論的核心」，並說兩位領導人將討論「我們如何共同尋求解決之道」。

日本 料理 法國

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