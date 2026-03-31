自美國一月推翻馬杜洛政權後 駐委大使館關閉7年「恢復運作」

美國推翻委內瑞拉左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，國務院宣布，關閉7年的美國駐委內瑞拉大使館今天恢復運作。

法新社報導，國務院發布聲明表示：「今日，我們正式恢復美國駐（委國首都）卡拉卡斯大使館的運作，這象徵我國在委內瑞拉外交館處的新篇章。」

聲明指出，大使館恢復正常運作，「將強化我們與委內瑞拉臨時政府、公民社會及民間部門直接互動的能力」。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）肯定委內瑞拉的進展，表示該國開始出現「帶動企業回流的穩定態勢」。

他在接受卡達半島電視台（Al Jazeera）訪問時，讚許委國臨時政府的表現，同時呼籲最終仍須民主轉型，但未設定時程。

盧比歐告訴半島電視台：「大家都希望看到徹底轉型，因為委內瑞拉若要發揮經濟潛力，必須擁有一個穩定且民主的政府。」

美國2019年3月關閉駐卡拉卡斯大使館前，委內瑞拉舉行了一場舞弊情事普遍的大選，隨後華府和多個西方及拉美盟邦皆稱馬杜洛政權不合法。

今年1月，美國總統川普（Donald Trump）下令發動突襲，美軍將馬杜洛強行帶往紐約，以面對他否認的毒品販運指控。

自那之後，美國就一直與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，而她曾是馬杜洛的副總統。