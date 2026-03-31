快訊

荷莫茲海峽封鎖衝擊燃油 川普2建議籲「自行打通」：必須學會為自己而戰

孔令奇超正名媛老婆真面目曝光！超驚人背景起底「也跟孔子有關」

副院長性騷診所護理師 議員陳光軒批院方不道歉只顧用LINE秀肌肉

聽新聞
0:00 / 0:00

對內政不安高於國際情勢 瑞士調查：民眾更犯恐懼罪與暴力

中央社／ 蘇黎世31日專電
瑞士智庫民調顯示，民眾安全憂慮主要來自國內犯罪、社會兩極化與對政府信任流失。過去幾年即使是和平遊行的活動，也可能發展成暴力事件，破壞公物與店家，令民眾感到不安。中央社
瑞士智庫民調顯示，民眾安全憂慮主要來自國內犯罪、社會兩極化與對政府信任流失。過去幾年即使是和平遊行的活動，也可能發展成暴力事件，破壞公物與店家，令民眾感到不安。中央社

瑞士智庫民調顯示，民眾安全憂慮主要來自國內犯罪、社會兩極化與對政府信任流失，僅6%擔心遭他國攻擊，但約75%認為瑞士軍隊無法有效防衛國家，顯示民眾對安全的理解正出現轉變。

瑞士私人智庫StrategieDialog21於3月發表瑞士國家安全民調，該機構於2025年末線上訪問逾5200名來自瑞士各地的受訪者。

結果顯示，瑞士人對內政的不安更高於國際情勢，犯罪事件頻傳是社會最大的恐懼，社會意見兩極化次之，法治與民主被削弱排第3，地緣政治與戰爭則為第4。此調查結果近期廣受媒體引用與討論。

這些憂慮涵蓋公共空間中的犯罪與暴力、社會輿論兩極化造成的緊張局勢，以及對政治與政府機構信任的流失。相比之下，傳統的外來軍事威脅已不再是瑞士人的主要安全焦慮來源。

其中，社會輿論兩極化正成為新的安全議題。對許多瑞士人而言，這是一項新的挑戰，顯示社會凝聚力被削弱，也反映對國家機構信任度下降；安全疑慮可說彼此相關。

瑞士民眾鮑曼（Hans Baumann）接受中央社採訪表示，過去兩年瑞士部分集會遊行最終演變成暴力衝突，令人憂心；民調結果與他的感受相近。他認為，瑞士人對不同意見的包容度似乎下降，不利於公共事務討論。

瑞士身為永久中立國，民調顯示，雖然只有6%的民眾擔心瑞士可能遭他國攻擊，但約75%的受訪者認為瑞士軍隊無法有效防衛國家。對於網路攻擊、假資訊等新型威脅，對政府能力缺乏信心的比例甚至高達約8成。

瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）評論指出，調查顯示瑞士人對「安全」的理解正在改變：一方面在國際局勢上仍感到安全，另一方面卻對自身防衛能力存疑。

瑞士 民調

延伸閱讀

歐洲議會安全暨防衛委員會主席：台海和平穩定影響歐洲安全繁榮

歐洲議會安防主席：反對單方面武力脅迫改變台海現狀

賴總統：台灣提升自我防衛能力決心 沒有絲毫改變

德國青年出走意願升高 逾6成嚮往海外生活

相關新聞

台灣暫緩更改電子入境卡 韓外交部重申持續討論

針對韓國電子入境卡爭議，台灣外交部表示，韓國政府已在進行內部研議，因此台方會先暫緩更改電子入境系統。韓國外交部今天回應中...

對內政不安高於國際情勢 瑞士調查：民眾更犯恐懼罪與暴力

瑞士智庫民調顯示，民眾安全憂慮主要來自國內犯罪、社會兩極化與對政府信任流失，僅6%擔心遭他國攻擊，但約75%認為瑞士軍隊...

柏林接見敘利亞臨時總統…引政界人士不滿 梅爾茨：8成敘利亞難民應返家

一位前伊斯蘭武裝團體首領受到了相當隆重的接待：本周一（3月30日），柏林總理府周圍的區域幾乎完全封路，敘利亞臨時總統艾哈邁德．沙拉受到了德國總理梅爾茨和德國總統施泰因邁爾的共同迎接…

日本部署長射程導彈具「反擊能力」 加強對陸威懾力

日本防衛省31日在熊本市和靜岡縣的陸上自衛隊駐地部署了可從敵方防空網外側實施打擊的長射程導彈。此舉意在對加大對日施壓的中國加強威懾力，標誌著日本已首次具備「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）。日媒指，此舉代表一直堅持「專守防衛」的日本防衛政策迎來轉捩點。

多次訪台「勾連台獨」…陸制裁日議員古屋圭司 本人淡定：影響不大

中國外交部週一（3月30日）宣布對日本國會議員古屋圭司實施制裁，指其無視中方強烈反對，多次訪問台灣並與「台獨勢力勾連」，將30日起禁止古屋圭司入境中國及港澳地區，並凍結其在中國境內的財產及其他資產…

疑將管線、線纜放入海中 陸調查船駛入釣魚台周邊海域…日本要求停止

日本海巡單位昨天確認有中國調查船在釣魚台列嶼周邊海域，把像是管線與線纜的物品放入海中，並研判這艘船未事前獲准執行調查，因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。