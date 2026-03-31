對內政不安高於國際情勢 瑞士調查：民眾更犯恐懼罪與暴力

瑞士智庫民調顯示，民眾安全憂慮主要來自國內犯罪、社會兩極化與對政府信任流失，僅6%擔心遭他國攻擊，但約75%認為瑞士軍隊無法有效防衛國家，顯示民眾對安全的理解正出現轉變。

瑞士私人智庫StrategieDialog21於3月發表瑞士國家安全民調，該機構於2025年末線上訪問逾5200名來自瑞士各地的受訪者。

結果顯示，瑞士人對內政的不安更高於國際情勢，犯罪事件頻傳是社會最大的恐懼，社會意見兩極化次之，法治與民主被削弱排第3，地緣政治與戰爭則為第4。此調查結果近期廣受媒體引用與討論。

這些憂慮涵蓋公共空間中的犯罪與暴力、社會輿論兩極化造成的緊張局勢，以及對政治與政府機構信任的流失。相比之下，傳統的外來軍事威脅已不再是瑞士人的主要安全焦慮來源。

其中，社會輿論兩極化正成為新的安全議題。對許多瑞士人而言，這是一項新的挑戰，顯示社會凝聚力被削弱，也反映對國家機構信任度下降；安全疑慮可說彼此相關。

瑞士民眾鮑曼（Hans Baumann）接受中央社採訪表示，過去兩年瑞士部分集會遊行最終演變成暴力衝突，令人憂心；民調結果與他的感受相近。他認為，瑞士人對不同意見的包容度似乎下降，不利於公共事務討論。

瑞士身為永久中立國，民調顯示，雖然只有6%的民眾擔心瑞士可能遭他國攻擊，但約75%的受訪者認為瑞士軍隊無法有效防衛國家。對於網路攻擊、假資訊等新型威脅，對政府能力缺乏信心的比例甚至高達約8成。

瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）評論指出，調查顯示瑞士人對「安全」的理解正在改變：一方面在國際局勢上仍感到安全，另一方面卻對自身防衛能力存疑。