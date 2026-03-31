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1周內3度遇襲…俄羅斯波羅的海港口遭攻擊 地方首長認造成損壞

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導
在烏克蘭多次攻擊中，俄羅斯波羅的海港口烏斯特盧加的儲油槽冒出濃煙。路透社
在烏克蘭多次攻擊中，俄羅斯波羅的海港口烏斯特盧加的儲油槽冒出濃煙。路透社

俄羅斯列寧格勒州的州長今天表示，無人機攻擊再次對俄羅斯波羅的海港口烏斯特盧加（Ust-Luga）造成損害，這已是該港口一週內第3次遭到襲擊。

法新社報導，州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）在社群媒體上表示，俄羅斯防空部隊夜間在西北部列寧格勒州（Leningrad）擊落38架無人機。

卓茲登柯稱「烏斯特盧加港受損」，並補充道，這波夜間攻擊造成3人受傷，其中包含2名孩童。

烏斯特盧加位於芬蘭灣（Gulf of Finland），是俄羅斯肥料、石油及煤炭出口的主要樞紐，近日數度遭受攻擊。

烏克蘭已加強對俄羅斯基礎設施的反擊攻勢，目標包含煉油廠、油庫及港口，並稱此舉是為了削減資助俄國軍事行動的收入。

業界消息人士告訴路透社，一處石油裝載終端設施被擊中，可能加劇俄羅斯出口原油時遭遇的困難。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天表示，如果其他國家允許烏克蘭利用其領空對俄國的波羅的海港口發動無人機攻擊，俄羅斯將予以回應。

俄羅斯 烏克蘭

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