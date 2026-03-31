北約僅6國支持美攻擊行為 盧比歐嘆「重新評估」：不能是單行道

盧比歐在接受半島電視台採訪時表達了對西班牙等北約盟國的不滿，他說，作為北約成員國的西班牙，拒絕美國使用其領空，並以此為榮，而美國則承諾捍衛北約國家的安全。周一（3月30日），美國國務卿辦公室發布了半島電視台對盧比歐的訪談內容。

盧比歐還表示，北約之所以對美國有用，是因為它可以讓美國在海外部署軍隊和裝備。「但如果對北約的理解是，在歐洲受到攻擊時，我們應該保衛其安全，卻在我們需要的時候，拒絕我們使用其領空，那這可不是什麼明智的安排。」

他認為，「這將很難讓人繼續履行其責任，並辯稱這樣做對美國有利。因此，所有這一切都需要重新審視」。

西班牙近日宣布向伊朗戰爭相關的飛行關閉領空。在美國和以色列本輪襲擊伊朗後，馬德裡已經禁止美國使用位於安達盧西亞的美西聯合運營的軍事基地。

盧比歐稱澤倫斯基的言論為「謊言」

除了對北約表示不滿，數天前在巴黎參加七國集團外長會議的盧比歐甚至罕見公開發言，稱烏克蘭總統澤倫斯基的表述為「謊言」。

澤倫斯基在一次採訪中表示，美國正在向烏克蘭施壓，要求基輔在進行安全保障問題談判之前，先將東部頓巴斯地區割讓給俄羅斯。他還表示，由於美國正集中精力應對伊朗戰爭，川普總統正尋求結束烏克蘭衝突。

「這是謊言，」盧比歐在G7會議後這樣告訴記者。「我聽到他說那番話。這令人遺憾，他明知那不是事實卻還這麼說。」「（美國）明確告訴他的是：戰爭結束之前，安全保障不會生效。否則（美國）會卷入戰爭。」盧比歐說道。

據《基輔獨立報》報導，澤倫斯基被指撒謊後回應道：「我沒有對任何人撒謊——或許有人想當然地認為，美國似乎在施壓我們撤軍，只有撤軍之後他們才會給予保障。我並沒有說他們在向我們施壓。我從未說過這樣的話，無論是在公開場合還是私下裡。」

川普：美國不必繼續留在北約

美國2月底襲擊伊朗的軍事行動並未與歐洲盟友協商，許多北約領導人都反對這一行動，並認為北約共同防御條款不適用於美以對伊朗發動的戰爭。

歐洲方面的態度讓美國總統川普大為不滿。上周五（3月27日）川普表示，美國「不必繼續留在北約」。

川普在邁阿密舉行的一次投資論壇上發表講話時表示，他對歐洲北約國家拒絕向美國提供支持感到不滿，「我們本來會一直支持他們，但現在，根據他們的行動來看，我想我們不必再支持他們了，對吧？」

「這聽起來像個突發新聞？是的。這是突發新聞嗎？我想我們確實有突發新聞，但這就是事實。我一直都這麼認為。如果他們不為我們著想，我們為什麼要為他們著想？他們沒有為我們著想。」

川普總統與北約的關係並非穩定，他曾多次發表言論，讓人對他是否遵守北約第五條款即公共防御條款產生質疑。

在2024年的選戰活動中，川普公開呼籲俄羅斯總統普京攻擊那些軍費開支沒有達標的歐洲北約成員國。在2025年，他與幾位歐洲領導人的關系又似乎有所改善。到了2026年，川普高調宣稱要獲得丹麥海外領土格陵蘭島後，美國與北約的關係再度惡化。

北約中只有6國支持伊朗戰爭

在跨大西洋兩岸對伊朗戰爭的爭議中，西班牙首相桑切斯是唯一公開譴責發動伊朗戰爭的歐盟領導人。德法領導人均反對戰爭升級，德國政府發言人公開聲明，「這場戰爭與北約無關。這不是北約的戰爭」，並拒絕美國要求參與霍爾木茲海峽軍事行動。英國也宣布：不參與打擊、呼籲降級，不支持擴大衝突，並曾限制美軍使用英國軍事基地。

不過，北約秘書長呂特（Mark Rutte）則高度支持美國對伊朗的軍事行動，但他也同時表示北約作為組織並未直接參戰。呂特強調，北約是由32國組成的聯盟，立場必然不同。

在北約32個成員國中，只有6國公開支持美以打擊伊朗的戰爭，它們是加拿大、捷克、阿爾巴尼亞、北馬其頓、立陶宛和拉脫維亞。

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