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日本部署長射程導彈具「反擊能力」 加強對陸威懾力

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎。（美聯社）
日本防衛大臣小泉進次郎。（美聯社）

日本防衛省31日在熊本市和靜岡縣的陸上自衛隊駐地部署了可從敵方防空網外側實施打擊的長射程導彈。此舉意在對加大對日施壓的中國加強威懾力，標誌著日本已首次具備「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）。日媒指，此舉代表一直堅持「專守防衛」的日本防衛政策迎來轉捩點。

綜合日媒報導，陸上自衛隊宣布，在熊本市健軍駐地和靜岡縣富士駐地的部隊部署了已完成研發的導彈。在健軍駐地部署的是日本國產「25式陸基反艦導彈」，由地面車載發射器發射，射程達約1000公里，可覆蓋中國大陸部分沿海地區；靜岡縣富士駐地則部署同為日本國產的「25式高速滑翔彈」，相關人士透露，目前部署的是射程約數百公里的「早期裝備型」，正在致力於將射程延長至約2000公里。

日本防衛相小泉進次郎31日在內閣會議後的記者會上就此次啟動的導彈部署強調：「我國面臨戰後最為嚴峻和複雜的安全保障環境，這對於加強我國的威懾力和應對能力是極為重要的舉措。」

共同社指出，一旦認定敵方著手攻擊，即使在遭受損害之前也可以行使該能力。但若判斷失誤，則存在成為國際法所禁止的先發制人攻擊的風險。

據了解，日本防衛省在熊本舉辦面向地方首長等人士的裝備品展示會，但尚未舉行居民說明會，引發當地強烈不滿。小泉進次郎表示，「現階段還沒有實施計畫」，並稱「會認真聽取各方要求，就舉行時間及裝備品展示方式切實加以討論。」

法新社指出，日本當局就中國在該地區的軍事野心頻頻發出警告。自去年11月以來，中國針對日本採取了一系列經濟、政治和象徵性措施，以報復首相高市早苗的言論；《朝日新聞》認為，這也是日本政府首度替部隊配備國產「距外導彈」，代表日本已邁入「保有反擊能力」的階段。

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