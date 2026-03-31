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柏林接見敘利亞臨時總統…引政界人士不滿 梅爾茨：8成敘利亞難民應返家

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敘利亞臨時總統受到德國總理梅爾茨和德國總統施泰因邁爾的共同迎接。圖為德國總理梅爾茨。歐新社
敘利亞臨時總統受到德國總理梅爾茨和德國總統施泰因邁爾的共同迎接。圖為德國總理梅爾茨。歐新社

一位前伊斯蘭武裝團體首領受到了相當隆重的接待：本周一（3月30日），柏林總理府周圍的區域幾乎完全封路，敘利亞臨時總統艾哈邁德．沙拉受到了德國總理梅爾茨和德國總統施泰因邁爾的共同迎接。

這引起了柏林政界一些人士的不滿。德國發行量最大的小報《圖片報》在周一報導稱，這位敘利亞領導人下榻於柏林一家五星級酒店。報導的標題是：「年度最具爭議的國事訪問」。該報還報導稱，周日，沙拉在酒店受到了熱情支持者的歡迎，他們高呼「真主至大」（Allahu Akbar）。

不乏爭議的訪問

對德國政府而言，此次訪問確實可以稱作鋼絲秀。在統治敘利亞多年的阿薩德被推翻之前的那段時期，沙拉曾被指控犯有嚴重的人權侵犯罪行，而且在2024年底阿薩德被推翻後，仍有這樣的指控。現年43歲的沙拉曾指揮「努斯拉陣線」，該武裝組織一度是恐怖組織「基地組織」在敘利亞的分支。

盡管如此，德國政府發言人連日來一直強調，這位敘利亞臨時總統現在是德國政府的對話對象。對於總理梅爾茨來說也是，他在周一下午接見了這位敘利亞新晉強人，當時直升機在總理府上空盤旋，發出嘈雜的聲響。

在與梅爾茨共同舉行的新聞發布會上，沙拉感謝了德國在十多年前敘利亞內戰爆發後與敘利亞人民建立的友誼：「你們向超過一百萬背井離鄉的敘利亞人敞開了大門。你們讓他們在這裡找到了安全感，重建了他們的生活。」

梅爾茨：「80%在德國的敘利亞人應盡快返回敘利亞」

梅爾茨很快談及德國政府在與敘利亞關係中的一個主要關切：難民的返鄉問題。梅爾茨表示：「我知道，在德國尋求庇護的大多數敘利亞人都希望返回家園，重建家園。」

這位德國總理說，敘利亞臨時總統沙拉向他保證，敘利亞將歡迎這些人。目前一個德敘聯合工作組在重點關注醫院建設、供水保障和遣返協助等問題。梅爾茨隨後補充說，約80%的在德敘利亞人應在未來三年內返鄉。

在野黨綠黨強烈批評了德國總理梅爾茨的聲明。綠黨主席布蘭特納（Franziska Brantner）表示，梅爾茨沒有解決當前存在的問題，而是「拋出了一個數字」。她指出，許多難民「現在已經深度融入了我們的社會」，「其中相當一部分人在關鍵領域工作。」

綠黨議員、外交政策專家路易絲．阿姆茨貝格（Luise Amtsberg）也表示，梅爾茨將德國的敘利亞政策「簡化為遣返問題，而忽視了當地的實際情況」。阿姆茨貝格告訴法新社：「……敘利亞東北部的軍事沖突升級以及近期其他地區發生的少數族裔大屠殺清楚地表明：敘利亞並不安全。」

難民組織「支持庇護」（Pro Asyl）也表示，他們擔心德國政府對敘利亞的關注點在於盡可能多地遣返難民。德國左翼黨直接稱敘利亞領導人的這次訪問是「醜聞」。

聯邦政府內部也存在爭論

超過一百萬居住在德國的敘利亞人是否應該返鄉的問題，早在幾個月前就在德國政府內部引發沖突。在一百多萬人中，約有70萬人是尋求庇護者，他們中的大多數是在2011年敘利亞內戰爆發後來到德國的。

德國總理梅爾茨和內政部長多布林特都表示，自敘利亞臨時總統上台以來，該國內戰實際上已經結束，人們應該返鄉，留在敘利亞。

不過，與梅爾茨同屬基民盟的德國外長瓦德富爾似乎持不同觀點。去年十月底，瓦德普爾訪問大馬士革一個遭受重創的郊區時表示：「在這裡，幾乎沒有人能真正有尊嚴地生活。」這番言論引發了一些保守派政客的強烈批評。後來，瓦德富爾又在一次議會黨團會議上補充說，如今的敘利亞比二戰結束後的1945年德國還要糟糕。

民間組織：尋求與敘利亞對話，施壓以保護少數群體

周一清晨，兩個在敘利亞開展活動的非政府組織的代表在柏林向媒體發表講話。他們的信息是：盡管飽受批評，但德國政府現在接見臨時總統沙拉是正確的。成立於2011年的非政府組合「采納革命」（Adopt a Revolution）的索菲．比肖夫（Sophie Bischoff）表達了這樣的觀點，但她也指出，敘利亞民間社會的處境依然艱難，「即使在阿薩德政權垮台後，仍然存在著可怕的壓迫」。

「PEL-公民浪潮」組織（PEL-civil Waves）的負責人法哈德．艾哈邁（Farhad Ahma）建議德國政府積極參與敘利亞重建、同時敦促敘利亞新政府不要壓迫庫爾德人等少數族裔，這也是為了德國的自身利益。他說：「敘利亞對德國在該地區建立和平、戰勝恐怖主義至關重要。只有當敘利亞成為一個所有族群共同的國家時，這些問題才能得到解決。」

至於談到在德敘利亞人的返鄉問題，艾哈邁認為，至少應該回敘利亞看一看，他表示：「對於許多流亡數十年的敘利亞人來說，在政權垮台後重返故土，親眼目睹這一切，這是一個歷史性的時刻。」

然而，這可能會給許多逃亡德國的敘利亞人帶來問題：如果他們返回家園，哪怕只是短暫停留，他們也有可能失去在德國的受庇護身份。

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