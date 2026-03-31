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疑將管線、線纜放入海中 陸調查船駛入釣魚台周邊海域…日本要求停止

中央社／ 東京31日綜合外電報導
總部位在日本沖繩縣那霸市的第11管區海上保安本部昨天下午1時30分左右，在釣魚台西北西約69公里處海域，發現「向陽紅22號」在日方宣稱的「專屬經濟區」（EEZ）內活動。圖為釣魚台周邊海域。路透資料照片
總部位在日本沖繩縣那霸市的第11管區海上保安本部昨天下午1時30分左右，在釣魚台西北西約69公里處海域，發現「向陽紅22號」在日方宣稱的「專屬經濟區」（EEZ）內活動。圖為釣魚台周邊海域。路透資料照片

日本海巡單位昨天確認有中國調查船在釣魚台列嶼周邊海域，把像是管線與線纜的物品放入海中，並研判這艘船未事前獲准執行調查，因此要求船隻停止作業。

共同社與沖繩八重山日報報導，總部位在日本沖繩縣那霸市的第11管區海上保安本部昨天下午1時30分左右，在釣魚台西北西約69公里處海域，發現這艘船「向陽紅22號」在日方宣稱的「專屬經濟區」（EEZ）內活動。

日本海上保安廳（相當於海巡署）的巡邏船，以「未獲日本同意的海洋科學調查不被允許」為由，要求這艘船停止作業。

第11管區海上保安本部指出，這是繼去年5月11日以來，再度確認有中國的船隻在釣魚台附近日本宣稱的「專屬經濟區」出現相同行動。

而這也是日本當局今年首度確認有外國船隻在日方主張的「專屬經濟區」（EEZ）內，執行疑似海洋調查等特殊活動。第11管區海上保安本部去年8月也曾發現中國船隻在沖繩縣久米島外海出現相同行動。

海巡署 日本 釣魚台 沖繩

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