多次訪台「勾連台獨」…陸制裁日議員古屋圭司 本人淡定：影響不大

中國外交部週一（3月30日）宣布對日本國會議員古屋圭司實施制裁，指其無視中方強烈反對，多次訪問台灣並與「台獨勢力勾連」，將30日起禁止古屋圭司入境中國及港澳地區，並凍結其在中國境內的財產及其他資產。

中國外交部週一發布「關於對日本國會眾議員古屋圭司採取反制措施的決定」，內容指古屋圭司「不顧中方強烈反對多次竄台，同『台獨』分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

外交部發言人毛寧並聲稱，中方將視情況對古屋圭司採取其他「一切必要的懲治措施」。

對此，古屋圭司表示他從新聞得知遭到中國制裁，但自己已數十年未曾訪問中國，也未在當地擁有任何資產，因此制裁的影響不大。古屋圭司並稱，未來就民主、法治與基本人權等共同價值觀持續推動雙方交流的立場將不會改變。

古屋圭司是眾議院憲法審查委員會主席，同時也是國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長。古屋2024年曾稱台灣與日本、美國共享價值觀，「不能讓台灣有事發生」；他也曾多次陪同日本政要訪問台灣，最近一次是本月16日在台灣連續第九年出席玉山論壇，台灣總統賴清德皆見他時表示，古屋圭司一直是台灣最堅實、重要的友人。

古屋圭司被視為首相高市早苗的重要親信。自高市早苗去年11月表示，若中國對台動武可能引發日本軍事回應以來，東京與北京關係持續惡化。中國去年亦曾對出生於中國的日本參議員石平實施制裁，原因是其在包括台灣議題在內的相關發言。

日本內閣官房副長官尾崎正直表示，中國對立場相異者實施有威嚇意味的單方面舉措，日方難以接受，「從日中關係來看也十分遺憾」。

台灣外交部對中國此舉表達譴責。外交部次長陳明祺稱，「在中國與台灣互不隸屬的情境下，古屋圭司作為台灣長期友人，與台灣正常交往是自然不過的行為」，並且對中國以跨境鎮壓方式進行外交，表達「強烈不滿、也不以為然」。

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