快訊

紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

三星中階新機Galaxy A57與A37來了！新增512GB大容量 售價、優惠一次看

LINE TODAY啟用高鐵「自由座等候時間預估」！1鍵速查人潮資訊

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣暫緩更改電子入境卡 韓外交部重申持續討論

中央社／ 首爾31日專電

針對韓國電子入境卡爭議，台灣外交部表示，韓國政府已在進行內部研議，因此台方會先暫緩更改電子入境系統。韓國外交部今天回應中央社也表示，相關部會協商正持續進行。

對於電子入境卡是否將改回TAIWAN，韓國外交部今天表示，「政府在一貫主張推動韓台之間非正式實質合作的立場下，正基於相關部會之間的協商，持續討論」。

韓國電子入境卡持續在「出發地」及「下一個目的地」欄位錯列台灣為CHINA（TAIWAN）。台灣外交部之前表示，若3月31日前未獲正面回應，台灣電子入國登記表中「出生地」及「居住地」的韓國標示4月起，將調整為「KOREA（SOUTH）」。

不過台灣外交部今天召開例行新聞說明會時表示，「我方剛獲悉，韓方政府為了便利國際旅客，目前正進行內部行政、技術研議，以更新電子入境卡系統，考量我方之前已向韓方表達，期待韓方適切反應我方訴求，所以我方先暫緩更改電子入境系統」。

韓方 中央社 韓國

延伸閱讀

反制南韓對我「不當稱呼」期限到 外交部：觀察韓方調整再評估

古屋圭司遭中國反制 日稱「極為遺憾」要求撤回

電子入境卡風暴！我反制要改稱「南韓」 韓網再嗆：台灣人自卑又憂鬱

外交部怒改居留證「南韓」反制！網紅諷刺0傷害：改稱「2字」才真會氣瘋

相關新聞

台灣暫緩更改電子入境卡 韓外交部重申持續討論

針對韓國電子入境卡爭議，台灣外交部表示，韓國政府已在進行內部研議，因此台方會先暫緩更改電子入境系統。韓國外交部今天回應中...

德國軍工龍頭被炎上！他稱烏克蘭無人機非創新而像玩樂高3D列印就完工

德國軍火龍頭、萊茵金屬（Rheinmetall）執行長帕佩格（Armin Papperger）上周五公開把烏克蘭的無人機製造能力形容為「像是在玩樂高」，甚至說烏克蘭無人機是「家庭主婦用廚房裡的3D印表機拼出來的」，引發烏國各界強烈反彈，也掀起一場跨國口水戰。

國際能源供應不穩 李在明考慮動用緊急財政命令

近期中東戰爭導致能源、原物料供應不穩，韓國總統李在明今天表示，必要時也可能動用憲法規定的緊急財政命令。針對近期傳出專用垃...

伊朗的戰爭 我們的苦難 黎巴嫩與真主黨的愛恨情愁

黎巴嫩人因連年戰火精疲力竭，多數人只渴望和平與安穩。然而黎巴嫩真主黨為了支持伊朗，3月稍早對以色列開火，讓黎巴嫩又捲入戰爭，以軍空襲和地面攻勢帶來傷亡、破壞和逃難，讓愈來愈多黎巴嫩人開始質疑「為他國而戰」的意義，也動搖真主黨支持基礎。

海地村落再發生幫派屠殺 人權組織：至少70死30傷

人權團體今天表示，海地主要糧食產區阿蒂博尼特（Artibonite）的小河鎮（Petite-Riviere）附近發生黑幫...

重構委內瑞拉：在羅德里格斯的治理下，委國究竟有沒有改變？

在委內瑞拉首都卡拉卡斯的街頭上，至今依然可以看到讚揚伊朗、古巴和俄羅斯等國的壁畫，以及寫有「懷疑就是叛國」、「我們不是任何人的殖民地」和「委內瑞拉不是威脅」等文字的標語。機場牆上貼滿對2024年總統選舉反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）所發的通緝令，道路兩旁豎立著含有馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子弗洛勒斯（Cilia Flores）照片的文宣，上面印著「我們要他們回來」的口號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。