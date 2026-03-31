台灣暫緩更改電子入境卡 韓外交部重申持續討論

針對韓國電子入境卡爭議，台灣外交部表示，韓國政府已在進行內部研議，因此台方會先暫緩更改電子入境系統。韓國外交部今天回應中央社也表示，相關部會協商正持續進行。

對於電子入境卡是否將改回TAIWAN，韓國外交部今天表示，「政府在一貫主張推動韓台之間非正式實質合作的立場下，正基於相關部會之間的協商，持續討論」。

韓國電子入境卡持續在「出發地」及「下一個目的地」欄位錯列台灣為CHINA（TAIWAN）。台灣外交部之前表示，若3月31日前未獲正面回應，台灣電子入國登記表中「出生地」及「居住地」的韓國標示4月起，將調整為「KOREA（SOUTH）」。

不過台灣外交部今天召開例行新聞說明會時表示，「我方剛獲悉，韓方政府為了便利國際旅客，目前正進行內部行政、技術研議，以更新電子入境卡系統，考量我方之前已向韓方表達，期待韓方適切反應我方訴求，所以我方先暫緩更改電子入境系統」。