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日本兩地配備長程飛彈 首度保有「反擊能力」

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日本陸上自衛隊今天首度配備能打擊對手攻擊據點的長程飛彈，當作「反擊能力」（敵基地攻擊能力）。考量擴大軍備的中國，海上自衛隊與航空自衛隊之後也將陸續配備這類飛彈。

綜合「朝日新聞」與時事通信社等日媒報導，日方若判斷對方已經著手攻擊，這種長程飛彈能打擊對方領域內的飛彈據點，這也代表過去以來揭示「專守防衛」的日本防衛政策，出現重大轉變。

日本政府2022年底，在時任首相岸田文雄執政期間，修訂安全保障相關3文件，明確記載將保有從能敵方射程外展開攻擊的長程「距外飛彈」。日本防衛省比原定計畫提早部署這種飛彈，將替陸海空自衛隊依序配備8種「距外飛彈」。

「每日新聞」指出，這也是日本政府首度替部隊配備國產「距外飛彈」，代表日本已邁入「保有反擊能力」的階段。

陸上自衛隊今天在熊本市的健軍駐屯地配備射程達1000公里程度、射程涵蓋中國沿岸與台灣周邊海域等地的「12式陸基反艦飛彈增程改良型」。

位在靜岡縣的富士駐屯地今天則配備射程數百公里、能以不規則軌道飛行的「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP）。這兩種長程飛彈均為日本國產飛彈，能根據實際狀況，立刻移到駐屯地之外發射。

陸上自衛隊今天分別把「12式陸基反艦飛彈增程改良型」與「島嶼防衛用高速滑空彈」，分別命名為「25式陸基反艦飛彈」與「25式高速滑空彈」。

日本防衛大臣小泉進次郎在內閣會議後的記者會表示，「這是我國加強嚇阻力與因應能力，極為重要的措施」。

宮崎市蝦野駐屯地與北海道的上富良野駐屯地，之後也將配備這種日本國產飛彈，而「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP）經過改良之後，射程將被增加到2000公里程度。

海上自衛隊與航空自衛隊也計劃在護衛艦與戰鬥機等，運用長程飛彈。

海上自衛隊本月27日已宣布，海上自衛隊的神盾艦「鳥海號」（Chokai）已取得發射美製戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）的能力。海上自衛隊8艘神盾艦之後將配備射程達1600公里以上的戰斧飛彈。

而航空自衛隊部分也已在本月13日公布，已經開始交付挪威製的巡弋飛彈JSM，預計把這些飛彈配備到最新銳的匿蹤戰機F-35A。

「日本經濟新聞」報導，實際要運用這種「反擊能力」，有賴日本與美國的合作當作基礎。要偵測位在遠方的敵方基地與分析情報，必須依靠美軍的合作。

以「12式陸基反艦飛彈增程改良型」為例，若要追蹤海上移動的艦艇，美軍提供的情報就很重要。而且確認要帶給反擊對象多大程度的損害，也必須與美軍合作。

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