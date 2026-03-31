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國際能源供應不穩 李在明考慮動用緊急財政命令

中央社／ 首爾31日專電
韓國總統李在明。(美聯社)
韓國總統李在明。(美聯社)

近期中東戰爭導致能源、原物料供應不穩，韓國總統李在明今天表示，必要時也可能動用憲法規定的緊急財政命令。針對近期傳出專用垃圾袋數量不足問題，李在明也呼籲，目前垃圾袋供應充足，並斥責散布相關謠言者。

根據韓聯社報導，韓國總統李在明今天主持國務會議時表示，「在思考對策時，往往傾向依賴既有程序，但需要更具前瞻性且更果斷的應對。」他指出，不應受限於慣例，必要時應推動立法，並將擁有的權限與能力發揮到最大。

報導提及，緊急財政命令是韓國憲法第76條規定的總統固有權限，在「內亂、外患、天災地變或重大財政、經濟危機」等情況下，如需緊急措施且無法等待國會程序時，總統可發布具有法律效力的命令。

同時，李在明要求政府各部會以每日為單位緊密監控所負責品項的動向，包括尿素水、氦氣、鋁等核心原物料，也應以準戰時物資的標準嚴格管理。

針對近期傳出專用垃圾袋供應不足，李在明表示，「雖然引發爭議，但實際上庫存充足，本可充分應對的問題，被過度放大局部細節。」

李在明指出，目前從全國來看，庫存與原料都充足，「若個別地方政府因準備不足出現問題，也可與鄰近地區合作解決，有必要對地方政府加強指導與管理。」

李在明強調，專用垃圾袋並非營利商品，生產成本上升也不會影響最終售價，呼籲民眾沒有囤積的理由。

李在明也直言，「有人散布相關謠言，這是出於惡意，即便有人跟風，最初散布謠言的人也應查出並予以處罰，這是擾亂社會秩序、妨礙國家克服危機的重大犯罪。」

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