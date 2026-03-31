分析：5月川習會談什麼？美還沒想好交換條件

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
白宮發言人李維特30日表示，在5月川普總統訪問中國之前，閣員會先到訪北京。（歐新社）
白宮發言人李維特30日表示，在5月川普總統訪問中國之前，閣員會先到訪北京。（歐新社）

川普總統預計5月中旬訪問北京，白宮30日表示，預期川普政府內閣官員會在川普出發前訪問中國；「美中經濟暨安全審查委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）委員米勒（Leland Miller）分析說，川習會現在最大的問題是川普恐怕還沒有釐清希望拿什麼當作交換條件，與中國交涉。

川普原訂3月底訪問北京，與中國國家主席習近平會面，不過川普因為美國對伊朗的軍事行動決定推遲行程；白宮日前宣布，川普預計改於5月14日至15日出訪北京。

白宮30日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，她預期內閣官員會在川普出發前訪問中國，指這是總統國際出訪的慣例，不過目前尚未擬定行程，李維特會與財政部溝通之後對外說明。

在此之前，美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾於3月中旬與中國國務院副總理何立峰在巴黎會面，除了作為美中最新一輪的經貿會談，外界也普遍認為雙方會面是為了給美中領袖峰會鋪路，確定討論議題。

美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）日前談及川習會，預期川普可能更專注在取得短期成果，包括中國購買美國農產品、加購波音飛機和更多的對美投資。

米勒受訪時表示，現在的問題是，川普希望中國做出許多採購承諾，但恐怕還不清楚自己想拿什麼條件出來交換，會是科技或投資誘因，還是在台灣立場上做出變動？米勒說，他預料川習見面不會出現「大型交易」（grand bargain）。

米勒說，川普現在可能想要解決的問題是，如何拿出足夠的條件，讓習近平同意對美投資、採購，同時願意再度來訪美國，為美中關係創造前進的動能；不過米勒認爲說，川普政府恐怕還沒決定好他們願意犧牲什麼來與中國做交換。

米勒也評估說，中國恐怕沒有非常渴望促成川習會，但希望維持美中關係；米勒認為說，見或不見多取決於美方決定，如果美方不希望見面，中方也不會那麼積極。

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