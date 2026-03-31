達美航空A330客機巴西起飛不久引擎爆炸 乘客見火光尖叫

巴西傳媒報導，達美航空（Delta Airlines）一架航班編號為DL104的空中巴士A330客機，3月29日晚上在巴西起飛不久後左引擎發生爆炸，客機要緊急降落。

巴西傳媒G1報導，該客機晚上11時49分左右在聖保羅國際機場起飛，前往美國亞特蘭大，但升空後左引擎便出現爆炸。

報導指，一些燒焦物更掉落在跑道旁草地上，引發附近樹林起火。

在機內拍攝的片段顯示，引擎突然出現火光，且持續出現，乘客嚇得紛紛尖叫。

航班載有272名乘客和14名機組人員，機場控制塔注意到事故後，便通知機師，客機不得不緊急降落，返回跑道。事件中無人受傷。

延伸閱讀：

巴西前總統博爾索納羅因健康狀況惡化 獲最高法院批准居家監禁

巴西傳媒：中國撤銷零容忍政策 放寬巴西出口大豆雜草含量規定

文章授權轉載自《香港01》