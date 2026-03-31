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敘利亞總統訪德 梅爾茨：3年內8成敘國難民應返國

中央社／ 柏林30日專電

敘利亞總統夏拉訪問德國，總理梅爾茨今天在聯合記者會表示，隨著敘利亞局勢改善，難民庇護需求須重新評估，並提及未來3年內至少8成在德敘利亞人應返回祖國，德國也承諾參與敘利亞重建計畫。

2015年敘利亞內戰升溫，超過百萬人跨越地中海赴歐尋求庇護，德國採取人道主義政策收納大量難民，目前約有122萬名來自敘利亞的移民居住在德國。

2024年底，敘利亞結束歷經超過10年內戰，由前伊斯蘭武裝組織領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）擔任總統。今天他在訪德期間與德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）會晤並召開記者會，雙方並宣布成立重建敘利亞的「聯合工作小組」。

梅爾茨在記者會指出，敘利亞內戰結束一年多來，當地政治與安全環境已根本改善，「未來3年內約8成在德敘利亞人應返回祖國，這也是敘利亞政府的期待。」

德國將重新評估敘利亞難民庇護需求，並針對已在德居留的敘利亞人建立可靠的返鄉機制，尤其優先遣返違法或濫用庇護制度者。

而針對已在當地就業並融入社會的專才，如工程師與約6000名敘利亞籍醫師，梅爾茨表示，希望在推動回流的同時，允許部分人才持續在德國工作，讓有意返國者參與敘利亞重建。

夏拉補充，未來可朝「回流與流動並存」發展模式，建立人力循環機制，讓人才可在敘利亞與德國間流動。

除了處理移民返鄉問題，「聯合工作小組」也將推動敘利亞重建。德國政府已宣布今年挹注超過2億歐元資金，協助修建哈沙卡（Hasakah）、蘇威達（Suweida）與阿勒坡（Aleppo）等地供水系統，以及醫院重建與職業教育培訓。

夏拉今天也在記者會宣布，已和德國西門子簽署電力基礎建設合作協議，作為戰後恢復供電的重要一步，並希望未來進一步開放市場，吸引德國與歐洲企業投資。

梅爾茨 難民

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