以色列國會通過死刑法案 涉致命攻擊巴人將判死

以色列國會今天通過一項法案，允許處決因致命攻擊被以恐怖罪名定罪的巴勒斯坦人，此舉遭批評具有歧視性，且立即引發司法挑戰。

法新社報導，包括以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）在內，共有62名國會議員投下贊成票，48人投下反對票。這項法案是由極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）推動，另有一人棄權，其餘國會議員沒有出席。

班吉維爾在表決前佩戴一枚絞索形狀的胸針，象徵他對這項立法的支持。他在投票後於社群平台X上發文說：「我們創造了歷史！！！我們做出承諾，也實現了。」

根據法案，在以色列占領的約旦河西岸，凡經以色列軍事法庭裁定為蓄意發動致命攻擊、且被認定為「恐怖行動」的巴勒斯坦人，死刑將成為預設刑罰。法案提到，在「特殊情況」下，刑期可以減為無期徒刑。

約旦河西岸的巴勒斯坦人，自動由以色列軍事法庭審理。

同時，根據法案，在以色列刑事法庭中，任何人若「出於終結以色列國存在的意圖，並以傷害以色列公民或居民為目的，蓄意造成他人死亡，可被判處死刑或無期徒刑」。

這項法案規定處決方式為絞刑，並要求在宣判後90天內執行，最長可延後至180天。