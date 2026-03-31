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川普放寬封鎖 俄羅斯油輪抵古巴
俄羅斯國際傳真社（Interfax）等媒體今天報導，一艘俄羅斯油輪已進入古巴海域，船上載著自今年一月以來首批運抵古巴的石油。
根據國際傳真社，俄羅斯交通部指出，俄國油輪科洛德金號（Anatoly Kolodkin）今天載運10萬公噸原油的人道救援物資抵達古巴，預計在馬坦薩斯港（Portof Matanzas）卸貨。
英國廣播公司（BBC）報導，這是自今年一月以來首批運抵古巴的石油。美國總統川普（DonaldTrump）不久前才指出，若俄羅斯等國家想向古巴運送石油，他不會反對。
據報導，川普此言似乎意味著，美國政府可能放寬自今年一月以來對古巴祭出的實質石油封鎖。
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