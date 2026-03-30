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關閉7年後 美國駐委大使館恢復運作

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國旗14日在駐委內瑞拉首都卡拉卡斯的大使館升起。法新社
美國國旗14日在駐委內瑞拉首都卡拉卡斯的大使館升起。法新社

法新社30日報導，美國國務院當天宣布，此前關閉7年的美國駐委內瑞拉大使館恢復運作，表示這意味美國駐委外交活動翻開新頁，該使館的正常運作將強化美方與委國臨時政府、民間社會和私部門直接接觸的能力。

2018年委國總統大選被許多國家質疑舞弊，美國和部分西方及拉美國家拒絕承認委國總統馬杜洛是合法領袖，美國並在2019年3月關閉駐委國首都卡拉加斯的大使館。自2019年以來，美國一直透過鄰國哥倫比亞從事對委外交活動。

1月，美國總統川普下令逮捕馬杜洛並將其帶到紐約，以面臨販毒指控，但馬杜洛拒絕認罪。此後，美國持續與馬杜洛副手、現任委國代理總統羅德里格斯合作。

美國資深外交官杜古1月底已抵達卡拉加斯主持使館業務，美國國旗於3月14日再次升起。美國財政部24日也解除對委國駐美大使館的制裁，為該使館重啟鋪路。

財政部 國務院 馬杜洛

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