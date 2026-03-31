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因應能源吃緊 南韓研議全國行車管制

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

南韓財政部長具潤哲表示，若油價漲破每桶一百廿美元，南韓可能將行車管制擴大至一般民眾，以緩和伊朗戰爭對能源供應吃緊的衝擊。

目前國際油價基準布倫特原油價格卅日徘徊在每桶一一五美元左右。南韓目前已對公務員實施開車管制，按車牌最後一碼管制車輛進入政府大樓的次數。

具潤哲對ＫＢＳ電視台說：「我們正研議是否將這制度擴大至民間，鼓勵大眾配合，但我們希望戰爭盡快結束，如此一來便無須採取這類措施。」

具潤哲說，若中東情勢惡化，能源安全危機警報將升至四級當中次高的第三級「警戒」階段，「屆時我們需要開始限制能源消耗」，當局可能將針對公部門實施的行車管制擴大至全國。

該措施若上路，將是一九九一年波斯灣戰爭以來韓國首次實施全國行車管制。當時首爾採取每十天輪換一次的車輛限行措施，以節約能源。

他說，政府也可能考慮調降燃料稅，減輕家庭負擔。

南韓約百分之七十原油從中東進口，因此對中東情勢緊張和油價波動特別有感。

澳洲卅日宣布為減輕家庭開支，將把燃油稅減半直到六月底，以減輕油價上漲衝擊。澳洲維多利亞省和塔斯馬尼亞省暫時實施公共交通免費，以減少駕車出行節省能源消耗。

澳洲 油價 國際油價 南韓 美伊戰爭

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