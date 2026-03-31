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烏無人機落芬蘭帶未爆彈 戰火蔓延後院緊急引爆

中央社／ 赫爾辛基30日專電

烏克蘭兩架長程無人機週日偏航落入芬蘭東南部，其中一架掛著未爆彈頭，芬蘭刑警局深夜緊急引爆。這是烏俄戰爭爆發以來，烏克蘭武器首度落在芬蘭土地。

據「國家廣播公司」（Yle）報導，昨日清晨，芬蘭國防軍偵測到芬蘭灣海域及東南部上空有數個低速、低飛小型目標，隨即升空F/A-18大黃蜂戰機辨識追蹤。上午8時45分，空軍確認其中一架是烏克蘭製AN-196「利烏提」（Liutyi）長程攻擊無人機，作戰半徑逾千公里，機體最多可攜帶75公斤彈頭；第2架型號仍在調查，但芬蘭空軍已確認兩架均為烏克蘭所有。空軍判斷無人機未對地面人員構成立即危險，未予擊落。

兩架無人機分別墜落高伏拉（Kouvola）北部及盧馬基（Luumäki）。其中高伏拉那架機身掛著未爆彈頭，芬蘭中央刑事警察局（KRP）於深夜11時30分執行控制引爆；盧馬基那架疑似落地時已爆炸，殘骸散落現場，搜查仍在進行，整起事件幸無人傷亡。

兩架無人機本要直搗俄羅斯，卻飛進芬蘭。芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）接受Yle廣播節目「總理問答」訪問時說，烏克蘭近期密集攻擊俄羅斯沿波羅的海的油港設施，莫斯科的電子干擾可能讓這些無人機偏離航道。烏克蘭駐赫爾辛基大使館也向Yle確認，這兩架無人機「在任何情況下終點都不是芬蘭」。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）週日在X上發文，強調芬蘭未面臨軍事威脅，並召開緊急政府會議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後在X上公開表示已和史塔布通話並道歉。據Yle引述芬蘭外交與安全政策消息人士說法，芬蘭調查後，再和烏克蘭交換相關資訊，而非走正式外交抗議程序。

芬蘭也不打算要求烏克蘭停止油港攻擊。澤倫斯基公開說過，有盟國「傳訊號」暗示烏克蘭減少對俄長程攻擊，在同篇Yle報導中消息人士直接否認：「芬蘭絕對沒有傳達任何此類訊息。」

芬蘭這兩週經歷震撼教育，上週烏克蘭攻陷距芬蘭邊境僅約50公里的科伊維斯托（Koivisto，俄名普里莫爾斯克/Primorsk）油港，引發大火，至少4座儲油槽持續燃燒。

科伊維斯托是俄羅斯在波羅的海最大的石油出口港，也是1940年冬戰後芬蘭割讓給蘇聯的卡瑞里亞（Karelia）舊土。

事發時，國會國防委員會主席國會議員奧托（Heikki Autto）正從羅文尼米（Rovaniemi）搭機飛赴赫爾辛基，途經芬蘭中部上空時，往東方的地平線一望，滾滾黑煙衝天而起。「這一幕讓人意識到，戰事在物理上距離我們有多近」，他事後告訴「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）。

據Yle報導，芬蘭邊境警衛隊芬蘭灣海岸區副指揮官伊利因（Ilja Iljin）說，這次的情況和過去幾年偶發的海域侵入案性質截然不同：「過去頂多是掠過我們的領空，這次是直接落到地上。我們面對的是前所未有的狀況。」調查預計需要數週。

刑事警察局以「重大公共危險罪嫌」立案，國防軍、邊境警衛隊與警方成立聯合指揮中心統籌偵查，芬蘭安全情報局（SUPO）同步監控俄羅斯可能趁機發動的資訊作戰。

報導提到，對烏克蘭來說，這是一場必要的戰爭；對芬蘭來說，戰場的邊界正在變得模糊。

無人機 俄羅斯 烏克蘭

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