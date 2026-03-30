德軍工巨頭稱烏無人機如「家庭主婦拼樂高」 引熱議

德國軍工巨頭萊茵金屬執行長派培格接受大西洋月刊訪問，形容烏克蘭無人機「像家庭主婦在廚房玩樂高，不是一種創新」，引發輿論熱議。學者指出，相關言論反映部分歐洲對新興技術的低估。

美國雜誌大西洋月刊（The Atlantic）27日刊載德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）執行長派培格（Armin Papperger）專訪，記者舒斯特（SimonShuster）詢問他如何看待烏克蘭近年以低成本無人機有效打擊俄羅斯坦克等傳統裝備時，派培格回應稱「這就像在玩樂高積木」。

當記者進一步詢問這對萊茵金屬商業模式的意義時，派培格反問「誰是烏克蘭最大的無人機生產商？」並稱相關產品多由「家庭主婦在廚房用3D列印製作零件」，直言烏克蘭無人機不是創新，相關言論隨報導刊出後，在社群媒體迅速發酵。

澤倫斯基顧問卡梅辛（Alexander Kamyshin）在社群平台X反駁指出，烏克蘭無人機已摧毀超過1萬1000輛俄羅斯坦克，同時強調烏克蘭女性在軍工系統中與男性並肩工作，值得尊敬。

網路上以「#LEGODrones」標籤擴散此話題，不少網友認為，派培格低估烏克蘭在無人機領域的實戰能力，質疑他對當前戰爭型態的理解。

柏林全球公共政策研究所（GPPi）共同創辦人班納（Thorsten Benner）批評，派培格的心態是一種「終將被反噬的傲慢」，並以德國汽車產業過去低估中國競爭為例，警告歐洲可能再次低估新興技術帶來的變化。

舒斯特指出，烏克蘭目前已成為民主國家中無人機產量最高的國家，且相關技術正吸引歐洲、亞洲與中東多國關注並尋求採購。報導並指出，烏克蘭無人機多由進口零件組裝，包括馬達、攝影機與晶片，其中大多數來自中國，且全球逾8成小型無人機由中國單一企業生產。

輿論發酵後，萊茵金屬29日在社群平台X發布聲明，表示對烏克蘭在有限資源下展現的創新能力與戰鬥意志令人敬佩，派培格本人則未回應相關批評。

值得注意的是，派培格過去已多次發表類似言論，包括2025年10月及之後的財報說明會與分析師會議，當時未引發廣泛關注。

德國產經媒體商報（Handelsblatt）分析，派培格事件彰顯當前戰場現實與傳統軍工產品定位之間的落差。萊茵金屬長期以坦克與火砲等重裝備為核心產品，但在無人機廣泛運用的戰場環境中，其效益受到質疑。

萊茵金屬近年也布局無人機與反無人機系統，並推出自殺式無人機等產品，但單價約6萬至8萬美元（約新台幣192萬元至256萬元），與烏方以低成本、大量生產無人機的模式形成顯著差異。