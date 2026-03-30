正值北京對台施壓...美參議員訪台 敦促通過國防特別預算

由共和黨參議員約翰·柯蒂斯（John Curtis）率領的跨黨派參議員代表團周一抵達台北訪問，並與台灣總統賴清德會晤。此次訪問正值北京對台加大軍事和政治壓力之際。

「我們來這裡是為了傳達信息，向台灣人民表明，我們的協作是世界安全與團結的重要組成部分」，柯蒂斯在台北總統府會見賴清德後對記者說。

賴清德政府提出的400億美元特別國防預算目前在立法院受阻。執政的民進黨與控制立法院的兩大反對黨在上周審議了各自的預算提案後未能達成共識，目前雙方正就此展開談判，儘管立法院已經授權政府在預算案通過前簽署四項價值約90億美元的美國軍售協議。

「我個人支持這項特別國防預算，我在華府的同僚也在密切關注此事」，柯蒂斯說：「我們希望確保，在我們對這個地區投入的同時，你們也在投入，並且我們是一起面對這件事」。

「我們對北京方面不斷加大施壓力度感到擔憂，包括在台灣周邊地區的軍事活動，這增加了誤判的風險」，美參議院外交關系委員會首席民主黨成員珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）表示。

中國一直在加大對台灣的政治和軍事壓力，包括舉行聯合軍事演習。最近一次大型演習是在去年12月，就在華盛頓批准一項價值110億美元的對台軍售計劃後不久。

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美國一直大力支持台灣加強軍備的努力，這是川普政府推動美國盟友增加國防開支的舉措之一。台灣已投入數十億美元升級國防力量。儘管台灣擁有自己的國防工業，但仍然嚴重依賴美國的武器。據路透社此前報導，美國目前正在准備新一輪對台軍售，價值約140億美元。

台灣國防部長顧立雄30日在立法會質詢時表示，美議員來台要表達的是支持台灣不斷增強防衛實力，共同在印太地區形成集體嚇阻，不要形成破口，希望能有效維持印太地區、台海的和平穩定。

民進黨立委王義川則表示，國民黨主席鄭麗文4月7日受邀訪問北京，軍購特別預算一定還會再拖下去，他估計恐怕得到4月17日才可能審議通過。

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