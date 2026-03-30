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李逸洋感謝古屋圭司 痛批中國長臂管轄太荒謬

中央社／ 東京30日專電
針對中國宣布反制日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司，駐日代表李逸洋今天表示，中方以「長臂管轄」對他國國會議員威脅，行徑「太荒謬」，他向長期支持台灣的古屋表達感謝與敬意。圖／聯合報資料照片
針對中國宣布反制日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司，駐日代表李逸洋今天表示，中方以「長臂管轄」對他國國會議員威脅，行徑「太荒謬」，他向長期支持台灣的古屋表達感謝與敬意。圖／聯合報資料照片

針對中國宣布反制日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司，駐日代表李逸洋今天表示，中方以「長臂管轄」對他國國會議員威脅，行徑「太荒謬」，他向長期支持台灣的古屋表達感謝與敬意。

李逸洋在臉書發文指出，古屋圭司多年來以實際行動力挺台灣，訪台數十次，並與和日本同享自由、民主與人權基本價值的台灣關係友好，在民主國家人民眼中值得肯定與讚揚。

他批評，中國的制裁之舉只能證明自己是反自由、反民主的極權專制政權，在世界上僅剩中國、俄羅斯、北韓的極少數統治階層在同溫層自我取溫，連這些國家的人民都莫不期盼極權統治儘速垮台，民主自由人權早日到來。

李逸洋進一步表示，「向古屋會長致敬，您長期友台，為民主的台灣和台海和平穩定所做出的努力，台灣人民充滿感謝，會和您一起捍衛自由、民主、人權的普世價值。」

中國今天透過官媒指控，古屋圭司不顧中方反對多次訪問台灣，相關行為嚴重違反「一個中國」原則並損害中國主權與領土完整，宣布對其凍結在中國境內資產、禁止交易合作及入境（含香港、澳門）等措施。

對此，古屋圭司回應表示，日本跨黨派議員訪問台灣「理所當然」，且自己數十年未曾前往中國，也未在中國持有資產，完全不在意相關制裁。

中方近年多次對外國涉台人士祭出制裁，包括去年9月8日，中裔日籍參議員石平被列入制裁名單，當時他回應稱「感到榮幸」；同年12月15日，獲聘為行政院政務顧問的日本前統合幕僚長岩崎茂列入制裁對象，岩崎對此笑稱「3月就獲聘了，怎麼這麼慢才制裁」。

中國自2021年公布「台獨頑固分子」制裁名單以來，已將多名個人及機構列入制裁範圍，多數當事人反而視為「榮耀」或「光榮」，表示不會因此沉默。

李逸洋強調，「中國這種長臂管轄把自由民主鬥士列為制裁對象的荒謬行徑，只是在作繭自縛，終將被世界自由民主的巨大潮流吞噬，加速自取滅亡。」

俄羅斯 中方 古屋圭司

延伸閱讀

遭中反制 日華懇會長古屋圭司：幾十年沒去影響不大

宣布制裁後 陸外交部：將視情對古屋圭司採取其他懲治措施

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