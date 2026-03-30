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遭中反制 日華懇會長古屋圭司：幾十年沒去影響不大

中央社／ 東京30日專電

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司早前來台參與玉山論壇，遭到中國採取反制措施。對此，古屋今天表示，他已經多年未曾前往中國，也未在中國持有任何資產，「因此影響不大」。

朝日電視台報導，古屋對於遭到中國反制回應，「我已經幾十年沒有去過中國，在中國境內也沒有任何個人資產，因此沒有太大的影響」。

他並強調，日華懇作為與台灣共享價值的議員聯盟，推動交流是理所當然，並稱「要對此進行制裁，確實是中國。」古屋在去年的自民黨總裁選舉中曾經擔任高市早苗的推薦人代表，被視為高市的親信。

央視新聞今天報導，古屋圭司不顧中方強烈反對多次「竄台」，「與台獨分裂勢力勾連，嚴重違背『一個中國』原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。

報導表示，中方決定對古屋圭司採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。措施自30日起施行。

古屋圭司16日在台灣出席2026玉山論壇，是他連續第9年與會。當時他表示，此次來台提出2個主要建議，一是推動日台的中小學生交流，二是日本自衛隊、台灣軍隊以及美國軍隊的軍樂隊可以進行文化交流。

古屋圭司強調，日本和美國早已有相關交流，台灣是共享普世價值的夥伴，台灣加入文化交流深具意義，且針對文化交流，「中國無權說三道四」。關於具體內容，日本、台灣與美國將陸續進行緊密意見交換。

總統賴清德16日接見古屋圭司時表示，古屋圭司一直是台灣最堅實、重要的國際友人，對台日關係及區域和平穩定的貢獻，台灣人民都銘記在心。

一個中國 台日關係 自民黨

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