緬甸軍事首領獲推副總統 敏昂萊邁向總統之路

緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天由國會議員提名為副總統，同時卸下國防軍總司令職務，這位政變領導人將以文職身分邁向總統之路。

2021年敏昂萊發動政變，推翻實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府、拘禁翁山蘇姬、解散她所領導的政黨，從而引發緬甸內戰。

敏昂萊在5年鐵腕統治之後，安排舉行大選，期間若有人抗議或批評選舉，將之視為犯罪；今年1月下旬讓親軍方政黨以壓倒性獲勝。

一些民主監督團體長期以來警告說，新的緬甸政府仍會是軍方的傀儡。

法新社報導，根據緬甸官媒播出的下議院會議畫面，議員喬喬泰（Kyaw Kyaw Htay）會中表示：「我推舉敏昂萊上將為副總統。」

緬甸將選出3位副總統，其中一人將經由國會投票後出任總統。

報導指出，軍政府同時任命新的國防軍總司令，由前情報首長葉溫烏（Ye Win Oo）接替敏昂萊。

緬甸媒體報導，葉溫烏在首都奈比多的儀式中，晉升為軍方最高領導人。

然而，敏昂萊將軍方最高權力交棒給葉溫烏，自己轉任文職，必須謹慎處理權力交接，這是他面臨的主要挑戰。