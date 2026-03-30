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代溝！川普打伊朗 保守派大會現世代裂痕：年輕人批背叛 老一輩力挺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在CPAC會場，保守派人士對於川普對伊朗動武，有截然不同的看法。路透
在CPAC會場，保守派人士對於川普對伊朗動武，有截然不同的看法。路透

中東戰事升溫之際，美國保守派政治行動會議（CPAC）上周末在德州舉行，罕見籠罩不安氣氛。美國總統川普未出席，但與會者焦點集中在他是否可能對伊朗發動地面戰，年輕與年長世代看法分歧。

英國衛報報導，會場上，曾任黑水公司執行長的Erik Prince警告，一旦出兵恐出現美軍艦艇遭攻擊畫面，質疑支持者低估風險。前海軍海豹部隊成員Jason Redman主張，「既已開戰就不能停」。前外交官Ric Grenell迴避入侵議題，力挺川普決策，稱數月後可解除伊朗威脅。前聯邦眾議員Matt Gaetz則警告，入侵將讓美國更不安全且更貧窮。

台上辯論激烈，台下兩個世代的反應天差地別。年長保守派傾向忽略川普過去反對對外推翻政權的立場，認為對伊朗動武是在國安壓力下的務實選擇，安全優先於競選承諾。

87歲的Deanna Averett形容衝突「很聖經」；65歲的James Bosler表示，這是自1979至1981年伊朗人質危機以來解決宿怨的大好機會，也有助強化對石油資源的掌控。

相較之下，年輕族群疑慮加深。有與會者直言，川普的決策令人失望，甚至帶來強烈的「背叛感」。18歲的Gary Polakoff擔心油價飆升將加劇共和黨在期中選舉的劣勢；19歲學生John Christy對衝突恐演變為他長期反對的「永遠的戰爭」心生警惕。21歲的Stephan Norquist認為，「不該因踏出第一步，就執意走完全程」。

在會場外，川普支持度低迷，民眾對伊朗戰爭的支持度也不高，全美油價更受戰事影響，升至四年高點。共和黨今年11月期中選舉將面臨國會與地方執政權保衛戰，而近期民主黨已在佛州搶下一席關鍵席次。

伊朗戰爭 民主黨 期中選舉

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