美允俄油輪駛向古巴 川普重申哈瓦那政權將垮台

美國總統川普今天表示，儘管華府對古巴實施燃料封鎖，莫斯科仍可能向古巴運送石油，他同時重申，哈瓦那政權「將在短時間內垮台」。

綜合法新社和路透社稍早報導，一艘滿載原油的俄羅斯油輪將抵達這個陷入能源危機的島國。

川普指出，這批原油將為古巴提供喘息空間，但他同時重申對古巴共產政府的威脅，稱其「將在短時間內垮台」。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic，這艘名為阿納托利．科洛德金號（Anatoly Kolodkin）的油輪載運73萬桶原油駛往古巴，目前位於古巴東北部外海，預計31日抵達。

這將是古巴自今年1月以來首次獲得石油供應，對這個人口約960萬、能源與經濟危機日益惡化的國家而言，無疑是一根救命稻草。

根據船舶追蹤資料，這艘受到制裁的俄羅斯船隻屬於俄國「影子船隊」。

川普從佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）返回華府途中對記者說：「如果有國家想向古巴運送石油，我不會反對，無論這個國家是不是俄羅斯。」

他接著說：「古巴完蛋了，他們的政權很糟糕，領導階層腐敗無能，所以無論他們是否取得一船石油，都不會改變什麼。」

川普補充說：「我寧可讓石油進來，無論是從俄羅斯還是其他國家，因為人民需要取暖、製冷，以及其他所有生活必需品。」

美軍今年1月夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），切斷了委內瑞拉對古巴的石油供應。

美國總統川普隨後揚言將對任何向古巴供應石油的國家徵收關稅，並表示不排除「接管」古巴的可能性。

川普說：「短時間內，這個政權將會垮台，我們將出手協助。我們會幫助被古巴逐出的優秀古巴裔美國人，他們的家人有很多遭到古巴強人卡斯楚（FidelCastro）迫害與殺害…古巴將成為下一個（目標）。」