高市早苗內閣支持率回升至72％ 對美外交獲多數肯定

日本經濟新聞社與東京電視台27日至29日實施最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率為72%，較2月上次調查的69%上升3個百分點。高市內閣支持率自去年12月以來，再度回升至70%以上。不支持比例為23%，較上次下降3個百分點。

針對19日高市與美國總統川普舉行的日美領袖會談結果，調查顯示給予正面評價為65%，高於持負面評價的23%。民調分析，對於高市在外交表現的肯定，是支撐高支持率的背景之一。

隨著伊朗局勢惡化，原油價格上漲。對於日本政府因應油價上漲的措施，認為「適當」的占65%，「不適當」為28%。

「希望首相優先處理的政策課題（可複選）」中，「物價對策」以50%居首，其次依序為「年金、醫療與長照」（40%）、「外交與安全保障」（33%）以及「經濟成長」（30%）。

支持高市內閣的理由中，「人格值得信賴」以34%居首，其次為「具有領導力」（33%）。不支持的理由則以「是以自民黨為中心的內閣」（47%）最多，其後是「政策不好」與「人格不可信」各占31%。

自民黨的政黨支持率為41%，與上次持平。日本維新會為4%，下降1個百分點。

在野黨方面，國民民主黨為6%（上次7%）、參政黨5%（6%）、立憲民主黨4%（2%）、共產黨4%（3%）、中道改革連合3%（8%）、未來團隊3%（6%）。沒有特定支持政黨的無黨派層為22%（17%）。

本次調查由日經Research於27日至29日，以包含手機在內的隨機撥號（RDD）方式，對全國18歲以上男女進行電話訪問，共獲得941份有效回覆，回收率為39%。