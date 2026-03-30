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中東戰火蔓延 黎巴嫩南部遭砲擊印尼維和人員喪命
聯合國駐黎巴嫩臨時部隊表示，昨天在黎巴嫩南部村莊阿奇特庫薩爾附近，一枚砲彈擊中其營地，造成一名維和人員身亡。印尼外交部今天表示，遇難的維和人員為印尼籍公民
路透社報導，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天清晨發聲明表示，另一名維和人員重傷。
印尼外交部今天表示，遇難的維和人員為印尼籍公民，另有3人在阿奇特庫薩爾（Adchit al-Qusayr）附近，因印尼駐黎巴嫩維和特遣部隊據點周遭的間接砲火攻擊而受傷。
UNIFIL表示：「我們目前尚不清楚這枚砲彈的來源。我們已展開調查，以釐清所有相關情況。」
UNIFIL駐紮在黎巴嫩南部，負責監督黎巴嫩與以色列之間劃定的藍線敵對行動。該區域正是以色列軍隊與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）武裝分子衝突的核心地帶。
這項任務將於2026年底結束，過去幾年期間，這支維和部隊曾捲入以色列與真主黨之間的零星衝突中。
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