中東戰事波及黎巴嫩 聯合國維和士兵遇襲喪命

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）表示，昨天深夜一枚砲彈擊中其營地，導致一名維和人員死亡。

今天發布的聲明指出：「昨晚一枚砲彈在阿奇特庫薩爾（Adchit Al Qusayr）附近的聯合國駐黎巴嫩臨時部隊營地爆炸，造成一名維和人員不幸喪生，另一人受重傷。」

法新社報導，聯合國駐黎巴嫩維和部隊表示，目前不清楚砲彈來源，但已啟動調查以釐清真相。

聲明補充道：「任何為和平事業服務的人都不應失去生命。」

黎巴嫩國營通訊社國家通訊社（National NewsAgency）稍早報導，遭到攻擊的陣地屬於隨聯合國維和部隊行動的印尼營。

阿奇特庫薩爾鎮位於黎巴嫩南部，靠近以色列邊境，以色列軍隊與真主黨（Hezbollah）武裝人員已在該地作戰近1個月。

中東戰事3月初蔓延至黎巴嫩，當時伊朗支持的真主黨向以色列發射火箭。

以色列已對黎巴嫩展開大規模空襲，並派軍進入黎巴嫩南部多個城鎮。

以色列官員表示，他們打算建立一個從以色列邊境延伸30公里的安全區，以保護北部以色列居民的安全。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊報告，自最新一輪衝突開始以來，其陣地已多次遭到攻擊。

3月7日，3名迦納士兵在黎巴嫩南部邊境城鎮遭到火砲波及受傷。