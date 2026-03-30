波羅的海油港再挨轟 烏克蘭破壞俄油出口奏效

俄羅斯官員表示，波羅的海重要石油出口樞紐烏斯特盧加港（Ust-Luga），今天再度遭到烏克蘭無人機攻擊而引起火災。烏克蘭表示，這次襲擊已造成俄國嚴重損害。

上週，烏克蘭無人機已對俄國西部能源走廊、波羅的海兩座油港─烏斯特盧加港、普里莫斯克（Primorsk）─發動多次襲擊，造成當地儲油槽起火，迫使石油和成品油都暫停裝卸。

路透社報導，列寧格勒州州長德羅茲堅科（Alexander Drozdenko）表示，今天此區又遭多架烏克蘭無人機攻擊，消防人員已將港口及周邊區域的火勢控制住了。

烏克蘭國家安全局（SBU）聲明指出，烏克蘭遠程無人機擊中烏斯特盧加的一處石油碼頭，這次攻擊已造成俄方「嚴重損害」，也引起港口火災。

烏斯特盧加港每天可處理約70萬桶原油出口，在2025年共運送3290萬噸石油產品。

最近國際油價因為伊朗戰爭飆破每桶100美元，值此之際，烏克蘭對全球第二大石油出口國俄羅斯的油港展開攻擊，已經嚴重干擾俄國的石油供應。