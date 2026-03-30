示警？金正恩視導新火箭發動機 聲稱具打擊美國本土能力

北韓國營媒體29日報導，領導人金正恩視導一款可達美國本土武器所用升級版固體燃料火箭發動機的測試，強調這項發展將大幅提升北韓的戰略軍火庫。

美聯社報導，這項測試符合金正恩提出「取得更靈活且難以偵測的飛彈，以瞄準美國及其盟國」的目標。不過也有專家認為，北韓說法不無誇大之嫌。與須於發射前加注燃料且存放時間有限的液態燃料武器相比，配備固體推進劑的飛彈更易於轉移和隱匿發射行蹤。

韓聯社引述官方北韓中央通信社報導，金正恩視導使用碳纖維複合材料的大功率固體燃料發動機地上點火試驗。該新型發動機最大推力達2500kN（千牛頓），較北韓去年9月公開的固體燃料最大推力（1917kN）高出約26%。該發動機可能被搭載於平壤正在研發的火星-20型（Hwasong-20）洲際彈道飛彈。

這項試驗是北韓新5年國防發展計畫的一環。金正恩在現場對試驗結果表示滿意。有觀點認為，平壤此舉可能意在向美方釋出警告訊息，暗示北韓戰略優勢與伊朗不同，不應對平壤進行威脅。

近年來，北韓多次試射潛在射程可達美國本土的各型洲際彈道飛彈，其中包括固體燃料彈道飛彈。不過，北韓過去針對部分重大武器測試的說法常引來外界質疑。平壤2024年曾宣稱成功試射多彈頭飛彈，隨即遭南韓指為掩飾發射失敗的欺瞞之舉。

部分外國專家認為，北韓距離擁有現役洲際彈道飛彈仍面臨著諸如確保彈頭能在重返大氣層時耐受惡劣條件等技術門檻。但考量到該國長年投入核武和飛彈研發，也有意見認為上述評估未必正確。

自從2019年金正恩與時任美國總統川普風險很高的外交接觸破局後，北韓就積極擴張核武庫。金正恩今年2月在朝鮮勞動黨代表大會中雖未排除再與川普對話的可能，但呼籲美方不要以北韓必須先棄核作為談判前提。