川普鬆口「最想奪下伊朗石油」！自爆和談最後期限 可能占領哈格島

上千名美軍陸戰隊壓境中東之際，美國總統川普29日接受金融時報專訪表示，他傾向「奪取伊朗石油」，不排除攻占伊朗石油出口樞紐哈格島。他並證實，已將4月6日設定為和談最後期限，若德黑蘭屆時仍不接受協議，美軍將對伊朗境內能源設施發動攻擊。

川普表示：「老實說，我最喜歡的做法是奪取伊朗的石油，但美國國內有些愚蠢的人會說：『你為什麼要這樣做？』但他們就是愚蠢的人。」金融時報指出，川普將對伊朗的潛在地面行動與先前對委內瑞拉行動相提並論，美軍1月逮捕馬杜洛後，川普曾宣稱將「無限期」掌控委內瑞拉石油。

川普還說：「也許我們會拿下哈格島，也許不會。我們有很多選項。」他補充：「這代表我們必須在哈格島待上一段時間。」問及伊朗在哈格島的防禦狀態時，他說：「我不認為他們有任何防禦。我們可以輕而易舉拿下。」

不過，川普仍強調，美國與伊朗正透過巴基斯坦斡旋的間接談判進展順利。他已設定4月6日為最後期限，要求伊朗接受終戰協議，否則將打擊伊朗能源設施。

問及未來幾天是否可能達成停火協議、重新開放荷莫茲海峽時，川普未正面說明，只強調「可能很快達成協議」。他同時宣稱，美軍迄今已轟炸1萬3000個目標，仍有約3000個目標待打擊。

川普另稱，伊朗上周允許10艘懸掛巴基斯坦旗幟的油輪通過荷莫茲海峽，作為送給白宮的「禮物」，如今數量已增至20艘，且船隻已開始從海峽中央通行。不過，這項說法目前尚無法立即獨立證實。

他並指出，這些額外油輪是由伊朗國會議長卡利巴夫批准，並稱此舉顯示美伊談判進展「非常順利」。

川普並重申，伊朗現任最高領袖穆吉塔巴可能已死亡或身受重傷，稱美方至今「完全沒有聽到他的消息」。

法新社29日引述半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導，穆吉塔巴以書面訊息感謝伊拉克人民在對美國和以色列的戰爭中提供支持。