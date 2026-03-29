嚴重虧損846億！德鐵長期誤點問題多 交長示警恐造成民主危機

德國國營鐵路公司（DB）最新財報顯示，2025年稅後虧損達23億歐元（約新台幣846億元），加上長途列車誤點仍嚴重，聯邦交通部長施奈德警告，若民眾普遍認為國家無法解決基礎建設與交通問題，恐削弱信任，對民主體制造成威脅。

德鐵27日公布2025年度財報，稅後虧損達23億歐元，其中長途運輸業務認列高達14億歐元資產減值，為最大虧損來源。德鐵表示，由於鐵軌、列車及車站狀況不佳，預期未來收入將低於原先估計，因此將相關資產價值下調，並將差額列為損失。

儘管公司整體呈現虧損，德鐵2025年營收年增3%至約270億歐元，營運結果轉為正數。此外，德鐵去年透過出售子公司信可（Schenker）獲得約53億歐元收入，但大部分資金已用於償還債務，對整體財務改善效果有限。

德鐵去年載客量創新高，達約19億人次，短程與區域載客成長最為顯著。然而長途列車誤點問題依舊嚴重，去年僅約60%的長途列車誤點在6分鐘以內。

對此，聯邦交通部長施奈德（Patrick Schnieder）受德媒訪問時表示，列車長期誤點與鐵路基礎設施老化，已不僅是交通問題，更涉及國家治理信任。

他表示，「若愈來愈多民眾認為國家運作失靈，這是極其危險的情況」，甚至「可能朝向危及民主的方向發展」。

在德國近年極端主義與反建制政黨支持度上升背景下，基礎設施失靈被視為可能進一步侵蝕民眾對由傳統兩大黨治理能力的信任。

施奈德指出，聯邦政府目標是在2029年前將長途列車準點率提升至70%，目前已成立專案小組，研擬透過調整發車時間與增加時刻表緩衝時間等方式改善準點率，相關措施預計於未來數月內實施，並在2027年初進行評估。

根據德鐵說明，德國境內鐵道、橋梁、號誌系統使用年限已高，需長期投入修整，42條高運量鐵路走廊的整建工程預計持續至2036年，即使完工，未來仍須持續投入資金維護與更新，整體鐵路系統至少需10年才能恢復至穩定狀態。