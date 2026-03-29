快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

國防部：82套海馬士火箭頭期款 美方已同意延緩交付

聽新聞
0:00 / 0:00

逾百名旅日伊朗人示威 籲東京支持德黑蘭民主化

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本共同社報導，力爭實現伊朗民主化的旅日伊朗人今天齊聚東京霞關的外務省前，向日本當局喊話「人民正淪為犧牲品，希望為實現自由的伊朗提供民主化支持」。

對伊朗當前政權持批評立場的組織「爭取祖國自由的在日伊朗人團體」策劃此次示威行動。該組織在聲明中表示「過去數月，伊朗國內的處決顯著增加，甚至連年輕人和運動員也失去性命」，呼籲「日本政府切勿對（伊朗）當前政權的鎮壓視而不見，站在人民一邊」。

據報導，約150人參加此次示威，高呼「停止與當前政權的外交關係」等口號。

年輕人 東京 日本

延伸閱讀

傳伊朗政權內部分裂 總統與革命衛隊高層爭主導權

現任伊朗政權不可信 流亡王儲：須再號召群眾抗爭

「從期待到失望」美伊戰火延續 當地居民憂心嘆：前景不明朗

中東戰爭第28天》以軍攻擊伊朗核設施 最新發展一次看

相關新聞

黃循財：了解中日關係處低谷 新加坡與兩國都是朋友

新加坡總理黃循財最近兩週內先後訪問了日本和中國，他日前在香港受訪指兩次訪問的時間點並非預先設定，並強調完全了解中日關係處...

澤倫斯基突訪波灣國家 以無人機技術換高階防空飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基突訪阿拉伯聯合大公國與卡達，隨著中東戰爭持續肆虐，基輔尋求利用無人機專業技術，協助波斯灣國家抵禦伊朗攻...

現任伊朗政權不可信 流亡王儲：須再號召群眾抗爭

伊朗反對派人物巴勒維今天警告，與伊朗現任領導人進行和平談判是治標不治本，僅是將問題往後拖延，美國未來仍將面臨同樣威脅。他...

因應中國軍事活動 日本4月設「太平洋防衛構想室」

日本防衛大臣小泉進次郎昨天表示，日本須立即加強太平洋海空防禦體系建設，以應對中國日益活躍的軍事活動。他並宣布將於4月成立...

金正恩視察高推力火箭發動機 北韓戰略武器升級

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）日前親自監督一具升級版固體燃料火箭發動機的地面測試，這是...

援古巴2帆船失聯後順利抵達 人員無恙虛驚一場

自墨西哥載運人道物資前往古巴的2艘帆船日前失聯，墨西哥海軍26日發動搜救後，船團今天安全抵達目的地哈瓦那，船員平安無恙，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。