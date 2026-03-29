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逾百名旅日伊朗人示威 籲東京支持德黑蘭民主化
日本共同社報導，力爭實現伊朗民主化的旅日伊朗人今天齊聚東京霞關的外務省前，向日本當局喊話「人民正淪為犧牲品，希望為實現自由的伊朗提供民主化支持」。
對伊朗當前政權持批評立場的組織「爭取祖國自由的在日伊朗人團體」策劃此次示威行動。該組織在聲明中表示「過去數月，伊朗國內的處決顯著增加，甚至連年輕人和運動員也失去性命」，呼籲「日本政府切勿對（伊朗）當前政權的鎮壓視而不見，站在人民一邊」。
據報導，約150人參加此次示威，高呼「停止與當前政權的外交關係」等口號。
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