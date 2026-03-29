日相高市受訪少發文多 上任5個月貼文約370則

根據日本共同社統整，日本首相高市早苗在媒體面前停下來回答問題的次數，較前幾任首相少得多。不過，她頻繁在社群平台X發文，當作傳達主張與政策等資訊的手段。

根據共同社每天發布的「首相動靜」，高市去年10月就任到本月21日，這5個月來停下來接受日媒訪問的次數為34次，跟她之前的4任首相上任5個月的時期相比，石破茂受訪過57次、岸田文雄90次、菅義偉50次、安倍晉三44次，次數均比高市多。

而在節日或重要時刻舉行記者會的次數則差異不大。

報導指出，相對明顯的是她在X上的發文，這5個月約有370則，目前持續以每天平均超過兩則的頻率發文。高市身邊的人士透露，她這番用意是希望觸及年輕人等廣大族群，並「善用這種管道傳達自己想講的事情」。

日媒上月披露，高市的事務所在眾議院大選後，向當選的自民黨眾議員發送禮品目錄，引發是否違反政治獻金相關規定的爭議。高市當時隨後在X發文，承認此事並說明原委，但是並未接受日媒的採訪請求。

這跟石破茂任內爆發類似爭議時的處理方式不一樣。石破茂擔任首相期間的2025年3月，曾分發商品券給首度當選眾議員的自民黨議員而引發爭議後，他親自面對媒體說明。