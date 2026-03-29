黃循財：了解中日關係處低谷 新加坡與兩國都是朋友

新加坡總理黃循財最近兩週內先後訪問了日本和中國，他日前在香港受訪指兩次訪問的時間點並非預先設定，並強調完全了解中日關係處於「艱難時期」，而新加坡與兩國都是朋友。

香港01今天報導，黃循財先於17日造訪日本，再於一週後赴中國，並先後出席博鰲亞洲論壇和訪問香港。黃循財昨天結束訪中行程，並在香港接受新加坡媒體的採訪。

黃循財表示，出訪日本的行程原本定於去年，但由於時間協調困難，延期至今年3月。與此同時，他在公布訪日行程前已接受中國邀請到海南出席博鰲亞洲論壇，才促成如今的出訪日期。

黃循財強調，儘管中美關係、中日關係等大國關係可能存在困難，但新加坡希望與所有國家都保持友好關係。

黃循財指出，新加坡對中國和日本發出了一貫的訊號，也就是中國和日本對新加坡或東協（ASEAN）來說都是重要夥伴。

他說，「與這兩個國家（中國及日本）積極保持聯繫、加強合作非常重要。（相關合作）不僅限於雙邊層面，在塑造區域事務方面也是如此」。