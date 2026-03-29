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澤倫斯基突訪波灣國家 以無人機技術換高階防空飛彈

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基突訪阿拉伯聯合大公國與卡達，隨著中東戰爭持續肆虐，基輔尋求利用無人機專業技術，協助波斯灣國家抵禦伊朗攻擊。

澤倫斯基表示，烏克蘭已與沙烏地阿拉伯與卡達簽署為期10年的安全協議，預計很快也會與阿聯達成類似協議。

美聯社報導，烏克蘭迅速成為全球領先的先進無人機攔截器生產國之一，這些裝備價格低廉且經實戰驗證，在對抗俄羅斯自2022年2月24日發動的全面入侵中扮演關鍵角色。

作為協助波灣國家的回報，烏克蘭希望取得更多高階防空飛彈，以應對俄羅斯攻擊。

澤倫斯基26日訪問沙烏地阿拉伯，並於上週表示，烏克蘭正評估是否能在恢復荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）安全方面發揮作用。

●澤倫斯基巡訪波灣國家

澤倫斯基與阿聯官方媒體今天表示，澤倫斯基與阿聯元首穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Zayed AlNahyan）會面，討論伊朗戰事下的區域安全。

澤倫斯基之後在社群平台X表示，他已轉往杜哈，並與卡達領導人見面，包括元首塔米姆（SheikhTamim bin Hamad Al-Thani）與總理穆罕默德（SheikhMohammed bin Abdulrahman Al Thani）。

卡達國防部表示，烏克蘭與卡達國防部長已簽署防務合作與國防投資協議。

澤倫斯基在發布於X的影片中表示：「真正的安全建立在夥伴關係之上——我們重視每一方，並願意支持所有願意為此目標合作的人。」

2月28日美國與以色列對伊朗發動聯合攻擊，中東戰爭隨之爆發。伊朗隨後對以色列及波灣國家發動報復攻擊，並封鎖關鍵航道荷莫茲海峽。這場戰爭擾亂全球旅行並推高油價，經濟衝擊已擴及區域之外。

澤倫斯基上週透露，基輔正協助阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特與約旦等5國對抗伊朗的無人機攻擊。

他表示：「對烏克蘭而言，這也是原則問題：恐怖行為不應在世界任何地方得逞，各地都必須有足夠的防護。」

他補充，雙方討論了「阿聯的安全局勢、伊朗攻擊，以及對全球石油市場有直接影響的荷莫茲海峽封鎖」。

以色列 阿拉伯 卡達

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