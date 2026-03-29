現任伊朗政權不可信 流亡王儲：須再號召群眾抗爭

伊朗反對派人物巴勒維今天警告，與伊朗現任領導人進行和平談判是治標不治本，僅是將問題往後拖延，美國未來仍將面臨同樣威脅。他並表示將再次呼籲伊朗民眾走上街頭抗議。

路透社報導，巴勒維（Reza Pahlavi）是流亡美國的已故伊朗國王之子，他今天在德州舉行的保守政治行動會議（CPAC）發表演說。他登台時即獲現場起立鼓掌歡迎，他在承諾協助解放伊朗人民時更引來台下保守派及伊朗裔美國人的熱烈掌聲。

巴勒維引述美國總統川普（Donald Trump）本月稍早的談話，指出川普推動對伊朗發動攻擊，是因為不想「每隔兩年」就要面對來自伊朗的安全威脅；但若與伊朗目前的政權談判，巴勒維警告，結果恰恰就是如此。

巴勒維說：「這個政權殘餘勢力唯一能指望的事，就是拖、騙和偷。他們永遠不會成為誠實或真正的和平夥伴。」

「他們只會爭取時間，假裝談判，然後最終回到過去那套聖戰主義的老路，對美國及其安全和利益構成威脅。」

65歲的巴勒維自認是領導過渡政府的最佳人選，並表達只要時機一到，將立刻返回伊朗，結束他長達47年的流亡生活。

然而，伊朗反對派目前仍深陷於對立團體與意識形態分歧之中。而川普則多次對巴勒維能否作為領袖表達懷疑，認為由伊朗國內人士領導可能更加適合。

隨著全球能源價格持續上揚、川普支持度下滑，在對伊朗戰爭1個月後，川普正面臨兩難抉擇：是與對方達成一紙可能不牢靠的協議後撤軍，還是升高軍事行動、甘冒捲入長期衝突的風險。

巴勒維試圖將自己的訴求與美國的安全及商業利益連結。他在演說中要全場試想，伊朗從高喊「美國去死」轉變為「天佑美國」的景象，並承諾未來一個自由的伊朗將為美國帶來龐大的經濟契機。

他的一席話引發台下歡呼，多次有伊朗裔美國人高喊「國王萬歲」。

巴勒維今年1月已呼籲伊朗全國展開持續抗爭，他強調，「當時機成熟時」，他將「再次呼籲他們起身」，齊心協力「奪回自己的家園、尊嚴與未來」。